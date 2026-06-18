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MCH Group & Informa Markets schaffen eine neue internationale Bühne für die Schmuck-, Edelstein- und uhrenindustrie



18.06.2026 / 10:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Basel, 18. Juni 2026

MCH Group und Informa Markets gründen ein Joint Venture und lancieren gemeinsam «Basilia Jewellery & Watch Fair» – eine neue internationale Plattform für die Schmuck-, Edelstein- und Uhrenindustrie. Mit Informa Markets gewinnt die MCH Group einen Partner mit einzigartiger globaler Reichweite: das weltweit führende B2B-Netzwerk der Schmuckbranche und Veranstalter von Leitveranstaltungen wie die Jewellery & Gem WORLD Hong Kong.

Mit Basilia Jewellery & Watch Fair schaffen die MCH Group und Informa Markets eine neue internationale Plattform für die Schmuck-, Edelstein- und Uhrenindustrie – ein interkontinentales Treffen, das jährlich in Basel stattfindet. «Eine Partnerschaft mit der MCH Group einzugehen war eine natürliche Entscheidung. Gemeinsam bauen wir eine Veranstaltung, die auf die sich verändernden Bedürfnisse der Branche reagiert und die Vielfalt feiert, die sie so dynamisch macht», sagt Margaret Ma Connolly, Präsidentin und CEO von Informa Markets Asia.

Celine Lau, Direktorin der Schmuckmessen bei Informa Markets Jewellery, ergänzt: «Wir gehen dorthin, wo der Markt uns am meisten braucht. Beschaffung war noch nie so komplex – Käufer suchen nach Partnern, die ihre Herausforderungen wirklich verstehen. Basilia überbrückt diese Lücke, indem es Käufer direkt mit spezialisierten Lieferanten verbindet – von unabhängigen Einzelhändlern bis hin zu aufstrebenden Märkten in ganz Europa und darüber hinaus.»

Ein neuer Treffpunkt für die gesamte Branche

Die erste Ausgabe der Basilia Jewellery & Watch Fair findet unter dem Thema «City Under Construction» im April 2027 in der Halle 2 der Messe Basel statt und vereint mehr als 400 Ausstellende: Hersteller, Designer, Marken, Einzel- und Grosshändler, Distributoren sowie Beschaffungsspezialisten aus aller Welt. Im Herzen Europas gelegen, bietet Basel die Erreichbarkeit und Infrastruktur, die eine Veranstaltung dieser Grössenordnung erfordert. Die Halle 2 der Messe Basel mit ihrer einzigartigen Architektur bildet die ideale Bühne für eine Messe, die als Stadt in der Stadt konzipiert ist. «Basel ist nicht zufällig gewählt – es ist der richtige Ort für eine Plattform dieser Ambition», sagt Andrea Zappia, CEO ad interim der MCH Group. «Indem wir die globale Reichweite von Informa Markets mit der Expertise der MCH Group in der Schaffung von Veranstaltungsplattformen kombinieren, etablieren wir hier eine neue Art von internationaler Bühne – ausgelegt darauf, Angebot und Nachfrage kontinentsübergreifend zu verbinden. Wir freuen uns auf das, was wir gemeinsam aufbauen.»

Basilia Jewellery & Watch Fair bringt Teilnehmende aus wichtigen internationalen Märkten und Europa unter ein Dach und schliesst damit eine reale Lücke im europäischen Messekalender. Denn während das oberste Marktsegment seine Heimat gefunden hat, fehlt dem breiten kommerziellen Ökosystem der Branche – Herstellern, Lieferanten, unabhängigen Marken, Einzelhändlern und Einkäufern – bis heute eine dedizierte internationale B2B-Plattform in Europa. Basilia Jewellery & Watch Fair füllt diese Lücke.

Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events, MCH Group: «Grossartige Industrien brauchen Marktplätze. Mit Basilia Jewellery & Watch Fair nehmen wir unsere Verantwortung wahr – gegenüber einer Branche, die eine solche Plattform verdient, und gegenüber unserem Kernauftrag: Räume zu schaffen, in denen Handel, Begegnung und Wachstum möglich werden.»



Die Veranstaltung erleichtert Verbindungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und ermöglicht es Unternehmen, neue Möglichkeiten zu identifizieren, bestehende Beziehungen zu stärken und mit Partnern aus verschiedenen Regionen und Märkten in Kontakt zu treten.

Kulturelle Vielfalt als Konzept

Basilia Jewellery & Watch Fair ist als Stadt konzipiert – strukturiert nach der Vielfalt ihrer internationalen Aussteller. Immersive Viertel und Distrikte erwecken die Messe zum Leben: Schmuck-Quartiere, Diamanten- und Edelsteindistrikte, Uhrentäler, ein Schweizer Distrikt, ein Tech Hub sowie Bereiche inspiriert von Hongkong, Bangkok, Jaipur, Istanbul, Antwerpen, Paris oder Mailand. Jeder Distrikt hat seine eigene Persönlichkeit – jede Ecke eine neue Entdeckung.

Da eine Geschäftsplattform ebenso sehr von Ideen wie von Geschäftsmöglichkeiten lebt, wird der Wissensaustausch ein prägendes Merkmal der Veranstaltung sein. Seminare, Podiumsdiskussionen und von Experten geleitete Konferenzen werden vier Tage voller Networking, Dialog und Branchenaustausch begleiten.

Über die MCH GroupDie MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk für globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA.

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