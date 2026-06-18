Monster Beverage - Auf Rekordhoch!

Die Aktie von Monster Beverage setzt derzeit ein klares, technisches Ausrufezeichen: Mit dem neuen Allzeithoch bei 93,92 USD sorgt der Titel für eines der besten Signale der Technischen Analyse und bestätigt gleichzeitig seinen Status als echter „Dauerläufer“. Der Ausbruch über das bisherige Rekordniveau spricht für eine anhaltende relative Stärke, zumal die Kursentwicklung seit November 2025 mittlerweile als nach oben aufgelöste Schiebezone interpretiert werden kann (siehe Chart). Der jetzige Ausbruch liefert deshalb ein erneutes, prozyklisches Einstiegssignal. Aus der Höhe der beschriebenen Tradingrange lässt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 18 USD ableiten, sodass perspektivisch dreistellige Kursnotierungen auf die Agenda rücken sollten. Zusätzlichen Rückenwind liefern dabei die Trendfolger MACD und RSL, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Aber auch unter Risikogesichtspunkten bietet der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Je nach Risikoneigung sind das Ausbruchslevel bei 87 USD oder die große Aufwärtskurslücke im Tagesbereich vom Mai (83,13 USD zu 76,96 USD) als Stop-Loss prädestiniert.

Monster Beverage (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Monster Beverage

Quelle: LSEG, tradesignal²

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