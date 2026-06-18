Märkte heute

Nach Fed-Entscheid: Kann der S&P weiter steigen?

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Willkommen zu deinem heutigen Markt-Update mit Nico Santura. Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video die reguläre Sendung „Börse & Märkte live“.

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Im Fokus stehen die jüngsten Signale rund um die US-Notenbank: Kevin Warsh schlägt restriktive Töne an, die Marktbreite bleibt schwach und Anleger müssen sich möglicherweise auf erhöhte Volatilität einstellen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob der S&P 500 trotz allem weiter Richtung 8.000 Punkte laufen kann.

Außerdem schaut Nico auf die weiter starke Lage bei Halbleitern. Citi zeigt sich bullisch für Halbleiterausrüster – im Fokus stehen unter anderem Applied Materials und ASML. Dazu gibt es Updates zu Gold, Equinor, Straumann, Jabil, Deutsche Telekom, ServiceNow, DroneShield, Dynatrace, Rubrik, SAP, Nintendo, Rheinmetall und weiteren Einzelwerten.

Welche Signale sind jetzt für Anleger besonders wichtig – und wo entstehen neue Chancen oder Risiken?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen Applied Materials (WKN: 865177), ServiceNow (WKN: A1JX4P) und Nintendo (WKN: 864009). Durch diese Wertpapierbestände kann ein Interessenkonflikt vorliegen. Der Autor versichert jedoch, dass die Analyse und Berichterstattung unabhängig, sachlich und nach bestem Wissen und Gewissen erfolgen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP
Rheinmetall
S
S&P 500
Deutsche Telekom
ASML
DroneShield
ServiceNow
Applied Materials
Jabil
Rubrik
Nintendo
Straumann Holding
Dynatrace
NINTENDO ADR

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