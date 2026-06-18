Netanjahu schließt Truppenabzug aus dem Südlibanon aus

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat einen Truppenabzug aus dem Südlibanon bis auf weiteres ausgeschlossen. Netanjahu bezeichnete in einer Rede die von der Armee errichtete "Sicherheitszone" als Barriere zwischen der Hisbollah-Miliz im Libanon und den Bürgern und Gemeinden in Nordisrael. Israel werde sich nicht zurückziehen, solange es seine Sicherheitsbedürfnisse erforderten. Die libanesische Regierung stuft das von Israel kontrollierte Areal hingegen als völkerrechtswidrig besetztes Staatsgebiet ein.

Das bilaterale Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA sieht zwar eine umfassende Beendigung der militärischen Konflikte in der Region vor, enthält aber keine explizite Klausel über einen Abzug der israelischen Truppen. Die Hisbollah-Miliz ist der wichtigste Verbündete des Irans in der Region./da/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Commerzbank-Übernahme
Bund lehnt Unicredit-Angebot ab16. Juni · dpa-AFX
Bund lehnt Unicredit-Angebot ab
Irankkonflikt
Schiffsverkehr durch Straße von Hormus weiter verhaltenheute, 12:53 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könntegestern, 14:37 Uhr · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen