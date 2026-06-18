Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG 18.06.2026 / 10:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.06.2026 Kursziel: 6,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann Operativer Turnaround für 2026/27 avisiert Kapsch TrafficCom hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 vorgelegt, die unsere Erwartungen leicht übertroffen haben. [Tabelle] Schwaches Mautgeschäft belastet Erlösentwicklung: Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Kapsch Erlöse i.H.v. 430,6 Mio. EUR (-18,8% yoy). Neben wegfallenden Mautprojekten in Belarus und Südafrika, die im Vorjahr noch rund 70 Mio. EUR beitrugen, verzeichnete die Gesellschaft somit auch im verbleibenden Geschäft Rückgänge. Ursächlich war eine unerwartete Schwäche im Mautmarkt mit verschobenen Projektstarts sowie geringen Abrufen von Komponenten aus bestehenden Rahmenverträgen. Darüber hinaus konnte Kapsch nicht alle geplanten Ausschreibungen für sich entscheiden. Mit Segmenterlösen von 135,5 Mio. EUR (-1,1% yoy) blieb das Verkehrsmanagementgeschäft hingegen stabil. Im vierten Quartal konnte trotz des anspruchsvollen Vorjahresvergleichs aufgrund des damals noch enthaltenen Südafrika-Projekts ein Umsatzwachstum von 3,0% yoy auf 123,2 Mio. EUR erzielt werden. Sonderertrag ermöglicht positives EBIT: Das EBIT reduzierte sich auf 7,6 Mio. EUR (Vj.: 12,6 Mio. EUR) und wurde dabei maßgeblich durch einen im ersten Quartal verbuchten Sonderertrag von 23,4 Mio. EUR im Zusammenhang mit der gescheiterten deutschen Pkw-Maut gestützt. Das bereinigte EBIT belief sich demnach auf -15,8 Mio. EUR. Die Kapazitäten waren auf das ursprünglich deutlich höher erwartete Umsatzniveau ausgelegt (initiale Guidance: 510 Mio. EUR). Die im Jahresverlauf erforderliche Anpassung der Kostenstruktur verursachte zusätzliche Restrukturierungskosten, deren positive Effekte insbesondere in 2026/27 sichtbar werden dürften. Operative Verbesserung erwartet, aber Unsicherheiten durch Verschuldung: Für das laufende Geschäftsjahr stellt das Management sowohl steigende Umsätze als auch ein höheres EBIT in Aussicht, was angesichts des Wegfalls eines Sondereffekts eine klare operative Verbesserung impliziert. Mit einem Auftragseingang von 496 Mio. EUR in 2025/26 dürften Auftragsbestand und insbesondere die für das laufende Geschäftsjahr kontrahierten Umsätze zum Jahresstart deutlich über dem Vorjahresniveau liegen, weshalb wir eine positive Umsatzentwicklung erwarten. Unterstützt durch entsprechende Deckungsbeiträge, die inzwischen reduzierte Kostenbasis sowie geringere Restrukturierungsaufwendungen rechnen wir für 2026/27 mit der Rückkehr in die operative Profitabilität. Gleichzeitig dürfte die Verschuldungssituation weiterhin im Fokus stehen. Bei einer Nettoverschuldung von 113,4 Mio. EUR und einem EBITDA von 20,6 Mio. EUR dürfte Kapsch die Covenants zum 31.03.2026 (Net Debt/EBITDA: 3,75x) verletzt haben. Fazit: Die angespannte Finanzsituation und die Entwicklung des Mautmarktes dürften weiterhin belastend wirken. Aufgrund der starken Wettbewerbsposition und der verbesserten Auftragssituation bestätigen wir die Kaufempfehlung und das Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7d1b7fa8695a74c53f902d32471f1fa7 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e37191fa-6ae9-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2349060 18.06.2026 CET/CEST °