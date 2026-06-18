Original-Research: Kapsch TrafficCom AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG

18.06.2026 / 10:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG

     Unternehmen:               Kapsch TrafficCom AG
     ISIN:                      AT000KAPSCH9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      18.06.2026
     Kursziel:                  6,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

Operativer Turnaround für 2026/27 avisiert

Kapsch TrafficCom hat vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26
vorgelegt, die unsere Erwartungen leicht übertroffen haben.

[Tabelle]

Schwaches Mautgeschäft belastet Erlösentwicklung: Im vergangenen
Geschäftsjahr erwirtschaftete Kapsch Erlöse i.H.v. 430,6 Mio. EUR (-18,8%
yoy). Neben wegfallenden Mautprojekten in Belarus und Südafrika, die im
Vorjahr noch rund 70 Mio. EUR beitrugen, verzeichnete die Gesellschaft somit
auch im verbleibenden Geschäft Rückgänge. Ursächlich war eine unerwartete
Schwäche im Mautmarkt mit verschobenen Projektstarts sowie geringen Abrufen
von Komponenten aus bestehenden Rahmenverträgen. Darüber hinaus konnte
Kapsch nicht alle geplanten Ausschreibungen für sich entscheiden. Mit
Segmenterlösen von 135,5 Mio. EUR (-1,1% yoy) blieb das
Verkehrsmanagementgeschäft hingegen stabil. Im vierten Quartal konnte trotz
des anspruchsvollen Vorjahresvergleichs aufgrund des damals noch enthaltenen
Südafrika-Projekts ein Umsatzwachstum von 3,0% yoy auf 123,2 Mio. EUR
erzielt werden.

Sonderertrag ermöglicht positives EBIT: Das EBIT reduzierte sich auf 7,6
Mio. EUR (Vj.: 12,6 Mio. EUR) und wurde dabei maßgeblich durch einen im
ersten Quartal verbuchten Sonderertrag von 23,4 Mio. EUR im Zusammenhang mit
der gescheiterten deutschen Pkw-Maut gestützt. Das bereinigte EBIT belief
sich demnach auf -15,8 Mio. EUR. Die Kapazitäten waren auf das ursprünglich
deutlich höher erwartete Umsatzniveau ausgelegt (initiale Guidance: 510 Mio.
EUR). Die im Jahresverlauf erforderliche Anpassung der Kostenstruktur
verursachte zusätzliche Restrukturierungskosten, deren positive Effekte
insbesondere in 2026/27 sichtbar werden dürften.

Operative Verbesserung erwartet, aber Unsicherheiten durch Verschuldung: Für
das laufende Geschäftsjahr stellt das Management sowohl steigende Umsätze
als auch ein höheres EBIT in Aussicht, was angesichts des Wegfalls eines
Sondereffekts eine klare operative Verbesserung impliziert. Mit einem
Auftragseingang von 496 Mio. EUR in 2025/26 dürften Auftragsbestand und
insbesondere die für das laufende Geschäftsjahr kontrahierten Umsätze zum
Jahresstart deutlich über dem Vorjahresniveau liegen, weshalb wir eine
positive Umsatzentwicklung erwarten. Unterstützt durch entsprechende
Deckungsbeiträge, die inzwischen reduzierte Kostenbasis sowie geringere
Restrukturierungsaufwendungen rechnen wir für 2026/27 mit der Rückkehr in
die operative Profitabilität. Gleichzeitig dürfte die Verschuldungssituation
weiterhin im Fokus stehen. Bei einer Nettoverschuldung von 113,4 Mio. EUR
und einem EBITDA von 20,6 Mio. EUR dürfte Kapsch die Covenants zum
31.03.2026 (Net Debt/EBITDA: 3,75x) verletzt haben.

Fazit: Die angespannte Finanzsituation und die Entwicklung des Mautmarktes
dürften weiterhin belastend wirken. Aufgrund der starken Wettbewerbsposition
und der verbesserten Auftragssituation bestätigen wir die Kaufempfehlung und
das Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7d1b7fa8695a74c53f902d32471f1fa7

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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