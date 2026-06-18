Aktie auf Rekordtief

Parfümeriekette Douglas kappt Prognose erneut

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas hat erneut ihren Jahresausblick gesenkt. Das Konzern-Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) wird nun zwischen null und einem Prozent erwartet, der Erlös dürfte damit im Bereich von 4,58 bis 4,63 Milliarden Euro liegen. Das teilte der SDax-Konzern überraschend am Donnerstag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte Douglas-Chef Sander van der Laan noch das untere Ende der Bandbreite von 4,65 bis 4,80 Milliarden Euro angepeilt. Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal sei bisher schwächer als erwartet. Die Douglas-Aktie fiel am Nachmittag um gut sieben Prozent und markierte ein Rekordtief.

"Das Kaufverhalten der Kundinnen und Kunden und die Marktbedingungen haben sich spürbar verändert", sagte Konzernchef Sander van der Laan laut Mitteilung und verwies damit auf die bisherige Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Bereits Ende April hatte Douglas seinen Ausblick zurechtgestutzt, weil die Verbraucher mehr auf den Preis achteten und beim Kauf zurückhaltender agierten als gedacht.

Die operative Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderposten (bereinigtes Ebitda) erwartet Douglas im Geschäftsjahr nun nur noch bei rund 15,0 Prozent statt zuvor einen Prozentpunkt höher. Der Verschuldungsgrad dürfte ebenfalls höher liegen als zuvor angepeilt.

Die Zahlen für das dritte Quartal legt Douglas am 12. August vor./men/jha/

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