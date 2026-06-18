Pfizer-Finanzchef geht im August

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NEW YORK (dpa-AFX) - Pfizer steht vor einem Wechsel im Finanzressort. Wie der US-Pharmakonzern am Donnerstag in New York mitteilte, wird Finanzvorstand Dave Denton sein Amt zum 15. August niederlegen und den Konzern verlassen. Bis ein Nachfolger gefunden werde, übernehme Cecile Guegan, derzeit zuständig für die Finanzen des globalen Biopharmageschäfts den Posten. Beide Manager wollen laut Pfízer eng zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen./err/jha/

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