Premiere des neuen Fed-Chefs bringt keine Zinssenkung - Naht Erhöhung?

Washington/Berlin, 17. Jun (Reuters) - ⁠Die US-Notenbank lässt sich auch unter neuer Leitung nicht auf die von US-Präsident Donald Trump gewünschte lockere Linie ein. Auf der ersten Sitzung unter dem frisch gekürten Zentralbankchef Kevin Warsh blieb der Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Infolge des Iran-Konflikts hat die Inflation in den USA kräftig angezogen, womit geldpolitische Schritte nach unten vorerst als unwahrscheinlich gelten. Warsh ist von Trump ins Amt ‌gebracht worden, der die unabhängigen Notenbanker immer wieder vergeblich zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt hat. Doch dürfte Trumps Wunsch auch unter Warshs Ägide so bald nicht in Erfüllung gehen - im Gegenteil: Die Währungshüter avisierten in ihrem Zinsausblick, dass sie dieses Jahr die ⁠geldpolitischen Zügel anziehen könnten. ⁠Noch im März hatten sie eine mögliche Senkung für 2026 in Aussicht gestellt.

Der Dollar erhielt durch den Beschluss der Währungshüter Aufwind, die US-Aktienmärkte schlossen leicht im Minus. An den Finanzmärkten wird nunmehr bereits für September mit einer Zinserhöhung gerechnet. Warsh kündigte an, die Notenbank zu reformieren. Sie werde ihrem Auftrag zur Sicherung von Preisstabilität nachkommen. Er ließ dabei Kritik an der Arbeit der Fed unter seinem Vorgänger Jerome Powell anklingen: Die Entschlossenheit, Ergebnisse zu liefern, sei stark, einstimmig und unmissverständlich. "Und das ist – so glaube ich – eine wichtige ‌Botschaft, die wir fünf Jahre lang vermisst haben: Wir werden das in Ordnung ‌bringen", sagte Warsh. Er hat gelobt, strikt unabhängig von politischen Erwägungen zu agieren.

"Bei aller Spekulation über den zukünftigen geldpolitischen Kurs bleibt vor allem eines hängen: Kevin Warsh steht zum Ziel der Preisstabilität", erklärte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Er fügte hinzu: "Die Glaubwürdigkeit der Fed dürfte unter ⁠dem neuen Fed-Vorsitzenden nicht leiden und gerade dies ist die heutige zentrale Botschaft."

WARSH ZIEHT NEUE SAITEN AUF

Nur 18 der 19 Währungshüter reichten ‌Zinsprognosen ein. Warsh räumte auf seiner ersten, nur knapp eine Dreiviertelstunde ⁠dauernden Pressekonferenz als neuer Fed-Chef ein, dass er bewusst keine Prognose gestellt habe. Er halte eine solche Projektion auch nicht für hilfreich mit Blick auf die Geldpolitik. Zugleich kündigte er an, die Arbeitsweise der Fed auf den Prüfstand zu stellen. Dazu sollen fünf Projektgruppen eingesetzt werden, die sich mit der Bilanz der Fed, deren Kommunikation sowie mit Datenquellen, ‌Produktivität und Beschäftigung und überdies mit dem Rahmenkonzept für die Inflation ⁠beschäftigen sollen.

Das deutlich kürzer als bislang ausgefallene Statement zum Zinsbeschluss ⁠trug bereits die Handschrift des neuen Fed-Chefs: Es enthielt auch keine Hinweise mehr auf künftige geldpolitische Schritte. Einige Währungshüter hatten sich bereits auf der vorigen Sitzung unzufrieden damit gezeigt, dass in dem Kommuniqué noch der Hinweis auftauchte, dass man sich über "weitere Anpassungen" der Zinsen Gedanken mache - also über weitere Zinssenkungen. Der Zinsbeschluss wurde nunmehr einstimmig gefällt.

Warsh ist kein Neuling im geldpolitischen Metier. Er saß bereits von 2006 bis 2011 im Direktorium der US-Notenbank. Bei seinem Neustart arbeitet der neue Fed-Chef Seite an Seite mit seinem Vorgänger, der sein Amt an der Spitze der Fed nach Ablauf seiner Amtszeit zwar abgab. Doch gehört Powell der Notenbank weiter als Direktor an. Er will dort aus Sorge über das juristische Vorgehen der Trump-Regierung vorerst seinen Sitz behalten. Hintergrund ⁠dieses ungewöhnlichen Schritts sind die Vorstöße des Weißen Hauses, Druck auf die Fed auszuüben - darunter mittlerweile eingestellte Ermittlungen gegen Powell und der Versuch, Fed-Direktorin Lisa Cook zu entlassen.

(Bericht von Howard Schneider, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Philipp Krach.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)