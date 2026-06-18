Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Abschluss des G7-Gipfels

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - 'Nürnberger Zeitung' zu Abschluss des G7-Gipfels:

Die Frage begleitet alle G7-Gipfel seit Jahren: Was bringen diese aufwändig organisierten Zusammenkünfte auf höchster Regierungsebene eigentlich? (...) Vor allem das peinlich anmutende Umschmeicheln von US-Präsident Donald Trump war keine Darbietung europäischen Selbstbewusstseins. Historisch war dieser Gipfel nicht, aber allein, dass er nicht zum totalen Fiasko wurde, erscheint in diesen Zeiten schon wie ein Erfolg./yyzz/DP/stk

Das könnte dich auch interessieren

Commerzbank-Übernahme
Bund lehnt Unicredit-Angebot ab16. Juni · dpa-AFX
Bund lehnt Unicredit-Angebot ab
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könntegestern, 14:37 Uhr · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen