ROUNDUP/Aktien New York: Erholung dank weiter sinkendem Ölpreis und Tech-Rally

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Anleger reagierten erleichtert auf den weiter gefallenen Ölpreis, nachdem das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten unterzeichnet worden war. Der Krieg hatte zuvor die Ölpreise angetrieben und so Inflationsängste geschürt.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,6 Prozent auf 51.778 Punkte zu. Am Mittwoch hatte der US-Leitindex zunächst ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor er nach der US-Zinsentscheidung unter Druck geriet.

Für die feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche deutet sich nun ein Gewinn von gut ein Prozent an. An diesem Freitag bleiben die US-Börsen geschlossen, da des Endes der Sklaverei gedacht wird.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Donnerstag ein Prozent auf 7.497 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,2 Prozent auf 30.312 Punkte nach oben.

Die Notenbank Fed hatte am Mittwoch ein weiteres Mal den Leitzins nicht angerührt. Damit erfüllten sie auch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh den Wunsch von US-Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen nicht. Und da die Fed für 2026 mit einer deutlich höheren Inflation als bisher rechnet, werden am Markt statt Zinssenkungen jetzt zunehmend Anhebungen ab September erwartet. Allerdings mildere die anhaltende Talfahrt der Ölpreise inzwischen die Zinsängste etwas ab, kommentierte Marktanalyst Hebe Chen von Vantage Global Prime.

Besitzer von Halbleiteraktien freuten sich dank der anhaltenden KI-Euphorie über weitere Kursgewinne. Für Intel ging es um 7,4 Prozent hoch, nachdem Trump erklärt hatte, das Unternehmen habe mit Apple einen Vertrag über die Herstellung von Chips abgeschlossen. Die Titel der Branchenkollegen AMD , Micron und Marvell Technology zogen um bis zu 12 Prozent an.

Für den Börsenneuling und Überflieger SpaceX ging es nach dem fünfprozentigen Kursrücksetzer vom Vortag um mehr als sechs Prozent auf 179,38 US-Dollar nach unten. In der Spitze hatte der Kurs mit 225,64 Dollar gut zwei Drittel über dem Ausgabepreis am Freitag gelegen. Der Börsenwert des Raumfahrt- und KI-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk war damit bis auf knapp drei Billionen Dollar gestiegen, was SpaceX zeitweise Platz vier unter den weltweit wertvollsten Unternehmen beschert hatte. Zuletzt belegte SpaceX den sechsten Platz - hinter Nvidia , Alphabet , Apple, Microsoft und Amazon .

Die Anteilsscheine von Take Two Interactive stiegen um gut drei Prozent. Die Tochtergesellschaft Rockstar Games hatte mitgeteilt, dass die Vorbestellungen für das mit Spannung erwartete Spiel "Grand Theft Auto VI" am 25. Juni beginnen werden.

Außerhalb der Tech-Branche sackten die Anteile von Accenture um fast 15 Prozent ab. Die Unternehmensberatung enttäuschte die Anleger mit seinem Umsatzausblick auf das vierte Geschäftsquartal.

Bei Pfizer mussten die Anleger einen Kursrückgang von 3,5 Prozent verkraften. Anleger reagierten negativ auf die Nachricht, dass der Finanzchef Dave Denton sein Amt zum 15. August niederlegen und den Pharmakonzern verlassen wird./la/jha/