Rutte: Kürzung von US-Beiträgen für Nato-Krisenreaktionskräfte gilt sofort
Brüssel, 18. Jun (Reuters) - Die Kürzung der US-Militärkontingente für die Krisenreaktionskräfte der Nato ist nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark Rutte sofort wirksam. Andere Verbündete sprängen ein, um die durch die US-Entscheidung entstandenen Lücken zu schließen, sagte Rutte am Donnerstag vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Zuvor war die Frage aufgekommen, ob die Reduzierung der US-Militärzusagen mit sofortiger Wirkung in Kraft trete. "Es ist sofort", erklärte Rutte nun. Er betonte jedoch, dass es sich bei den US-Beiträgen um ein Planungsinstrument handele. Im Ernstfall würden alle Partner zusammenstehen. Alle Verbündeten, auch die USA, würden dann alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Verteidigung sicherzustellen, sagte der Nato-Generalsekretär.
(Bericht von Sabine Siebold, Phil Stewart und Lili Bayer, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)