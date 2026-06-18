Rutte: Kürzung von US-Beiträgen für Nato-Krisenreaktionskräfte gilt sofort

Reuters · Uhr
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Brüssel, ⁠18. Jun (Reuters) - Die Kürzung der US-Militärkontingente für die Krisenreaktionskräfte der Nato ist nach Angaben von Nato-Generalsekretär Mark ‌Rutte sofort wirksam. Andere Verbündete sprängen ein, um die durch die ⁠US-Entscheidung ⁠entstandenen Lücken zu schließen, sagte Rutte am Donnerstag vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Zuvor war die Frage aufgekommen, ob ‌die Reduzierung der US-Militärzusagen ‌mit sofortiger Wirkung in Kraft trete. "Es ist sofort", erklärte Rutte nun. Er ⁠betonte jedoch, dass es sich bei ‌den US-Beiträgen um ⁠ein Planungsinstrument handele. Im Ernstfall würden alle Partner zusammenstehen. Alle Verbündeten, auch die USA, würden ‌dann alles ⁠in ihrer Macht Stehende ⁠tun, um die Verteidigung sicherzustellen, sagte der Nato-Generalsekretär.

(Bericht von Sabine Siebold, Phil Stewart und Lili Bayer, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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