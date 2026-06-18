Schweizerische Nationalbank hält an Nullzins fest

Zürich/Bern, ⁠18. Jun (Reuters) - Trotz der anziehenden Inflation belässt die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins auf ‌dem niedrigsten Niveau aller größeren Währungsräume. Der SNB-Leitzins bleibe ⁠unverändert ⁠bei null Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Von der Nachrichtenagentur Reuters im Vorfeld der ‌vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung ‌der SNB befragte Ökonomen hatten einhellig prognostiziert, dass die ⁠Notenbanker am Nullzins festhalten werden. ‌Bei Bedarf ⁠sei die Bereitschaft der Nationalbank am Devisenmarkt zu intervenieren erhöht. Damit wirke ‌die SNB ⁠einer raschen und ⁠übermässigen Aufwertung des Frankens entgegen.