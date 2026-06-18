Geldpolitik
Schweizerische Nationalbank hält an Nullzins fest
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: YueStock/Shutterstock.com
Zürich/Bern, 18. Jun (Reuters) - Trotz der anziehenden Inflation belässt die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins auf dem niedrigsten Niveau aller größeren Währungsräume. Der SNB-Leitzins bleibe unverändert bei null Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Von der Nachrichtenagentur Reuters im Vorfeld der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB befragte Ökonomen hatten einhellig prognostiziert, dass die Notenbanker am Nullzins festhalten werden. Bei Bedarf sei die Bereitschaft der Nationalbank am Devisenmarkt zu intervenieren erhöht. Damit wirke die SNB einer raschen und übermässigen Aufwertung des Frankens entgegen.
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