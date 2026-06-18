Silber (Weekly) - Kumulationszone als Sprungbrett?

Auf Wochenbasis zeigt der Silberpreis eine spannende Stabilisierung im Bereich einer absoluten Kernhaltezone. Als solche definieren wir die Tiefpunkte vom Februar/März bei 63,99/60,94 USD, zumal in diesem Kursband inzwischen auch die 50 Wochen Linie (akt. bei 63,13 USD) verläuft. Abgerundet wird die auf diesem Niveau entstehende Kumulationsunterstützung durch ein Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Leveln (63,81/60,01 USD). Auf dieser Basis hat das Edelmetall ein „Hammer“ Umkehrmuster ausgebildet – die Candlestickanalyse liefert also ein Indiz für eine nachlassende Abwärtsdynamik und eine mögliche Bodenbildung. Im Kontext der übergeordneten Korrektur seit dem Allzeithoch Ende Januar bei 121,64 USD ergibt sich daraus ein interessanter Einstiegspunkt, zumal der Silberpreis gerade auch mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 68,84 USD) ringt. Die obere Begrenzung der Flaggenkonsolidierung der letzten Monate (akt. bei 80,63 USD) steckt jetzt ein erstes Erholungsziel ab. Gleichzeitig ermöglicht die ausführlich diskutierte Haltezone eine klar definierte Risikobegrenzung und ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis.

Silber (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

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