Quartalsbericht veröffentlicht

Spielwarenhersteller Tonies will Umsatz bis 2030 verdoppeln

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Das Logo der Firma Tonies ist auf einem Smartphone zu sehen
Quelle: Adobe.com/Timon

LUXEMBURG/LONDON (dpa-AFX) - Der Spielwarenhersteller Tonies zeigt sich nach der erfolgreichen Einführung der "Toniebox 2" zuversichtlich. So soll sich der Umsatz bis 2030 auf mehr als 1,4 Milliarden Euro verdoppeln, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag im Rahmen eines Kapitalmarkttags mitteilte. Der Konzern will dabei vor allem in den bestehenden Märkten weiter wachsen. Beiträge sollen zudem vom globalen Ausbau des Geschäfts und neue Gerätegenerationen kommen. Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber. Ebitda) soll mittelfristig auf 16 bis 18 Prozent steigen.

Bis 2030 will Tonies in allen wichtigen Regionen der Welt vertreten sein. 2027 strebt das Management um Vorstandschef Tobias Wann mindestens zwei weitere Markteintritte an. Neben Nordamerika, als größter Markt von Tonies, zählt die Region Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region) bisher zu den wichtigsten Wachstumsregionen.

Wie Mitte April mitgeteilt, peilt der Konzern für 2026 einen währungsbereinigten Umsatz von mehr als 760 Millionen Euro an bei einer bereinigten operativen Marge zwischen neun und elf Prozent./err/mne/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tonies
S
SDAX

Das könnte dich auch interessieren

dailyUS: NASDAQ - Allzeithoch angepeilt15. Juni · BNP Paribas S.A.
dailyUS: NASDAQ - Allzeithoch angepeilt
Dax Tagesrückblick 17.06.2026
Dax schließt kaum verändert - BMW mit Kurssturzgestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax schließt kaum verändert - BMW mit Kurssturz
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könntegestern, 14:37 Uhr · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen