TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung 10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung 10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung 11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026 13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26 08:00 CHE: Handelsbilanz 5/26 08:00 DEU: Baugenehmigungen 4/26 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 4/26 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 4/26 08:00 DEU: Finanzierung der Gesundheitsausgaben, Jahr 2024 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26 09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer 11:00 EUR: Bauproduktion 4/26 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 5/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt 09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe 13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm BEL: EU-Gipfel, Brüssel

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