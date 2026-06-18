Trading-Chance Procter & Gamble: Lukrative Chance, wenn…

Was macht Procter & Gamble?

Procter & Gamble ist ein US-amerikanischer Konsumgüterkonzern und einer der weltweit größten Hersteller von Hygiene-, Haushalts- und Schönheitsprodukten. Procter & Gamble verfügt über ein breites Portfolio bekannter Marken wie Pampers, Gillette, Pantene, Tide, Ariel und Oral-B, die in nahezu allen Ländern der Welt vertrieben werden. Im Segment Fabric & Home Care verkauft Procter & Gamble Waschmittel, Weichspüler und Haushaltsreiniger unter Marken wie Tide, Ariel, Lenor und Mr. Proper. Im Segment Baby, Feminine & Family Care vermarktet das Unternehmen Windeln unter der Marke Pampers, Damenhygieneartikel wie Always und Tampax sowie Toilettenpapier und Papiertaschentücher unter Marken wie Charmin und Tempo. Im Segment Beauty vertreibt das Unternehmen Haar-, Haut- und Körperpflegeprodukte unter Marken wie Pantene, Head & Shoulders, Olay und Old Spice. Im Segment Health Care bietet das Unternehmen Mundpflegeprodukte wie Oral-B sowie rezeptfreie Gesundheitsprodukte und Vitamine. Procter & Gamble profitiert von hoher Markenstärke, ausgeprägter Preissetzungsmacht und einer globalen Vertriebsstruktur. Das Unternehmen ist eines der defensiveren Konsumunternehmen mit stabilen Erlösen.

Marktstellung & Konkurrenz

Der Konsumgüterriese Procter & Gamble gilt seit Jahrzehnten als das Maß aller Dinge in der globalen Haushalts- und Körperpflegebranche. Bei der Betrachtung der Marktanteile zeigt sich die Vormachtstellung des Konzerns besonders deutlich, da er in Schlüsselkategorien wie der Rasurpflege mit Marken wie Gillette weit über die Hälfte des weltweiten Marktes kontrolliert und auch im Bereich der Windeln und Waschmittel die unangefochtene Nummer eins vor Verfolgern wie Kimberly-Clark oder westeuropäischen Rivalen wie Unilever und Henkel bleibt.

Diese dominante Marktposition spiegelt sich auch im direkten Umsatzvergleich wider. Mit einem Jahresumsatz von weit über 85 Milliarden US-Dollar übertrifft das Unternehmen die Erlöse des britischen Konkurrenten Unilever, der sich meist im Bereich von rund 60 Milliarden US-Dollar bewegt, deutlich, während spezialisiertere Mitstreiter wie Colgate-Palmolive oder Kimberly-Clark mit Umsätzen im Bereich von unter 25 Milliarden US-Dollar fast schon wie Nischenanbieter wirken. Noch deutlicher wird der Vorsprung des Branchenprimus beim Blick auf die Profitabilität. Während die Konkurrenz oft mit volatileren Margen kämpft, erwirtschaftet die absolute Nummer eins der Branche einen jährlichen Nettogewinn von mehr als 16 Milliarden US-Dollar und erzielt damit eine Nettomarge von fast 20 Prozent, die deutlich über den Werten von Unilever oder den meist knapp zweistelligen Margen der kleineren US-Rivalen liegt.

Diese Kombination aus immenser Preissetzungsmacht, verlässlichen Gewinnen und globaler Marktdominanz führt schlussendlich zu einer außergewöhnlich hohen Bewertung an der Börse. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 350 Milliarden US-Dollar stellt das Schwergewicht aus Cincinnati die gesamte Konkurrenz im Segment der reinen Haushalts- und Körperpflege in den Schatten, da selbst ein Gigant wie Unilever an den Finanzmärkten meist nur mit einem Bruchteil dieses Wertes bemessen wird und die Marktbewertungen von Colgate-Palmolive oder Reckitt Benckiser zusammenaddiert nicht an die Börsenkraft des Marktführers heranreichen.

Brillante Fundamental-Kennzahlen

Mit einer Netto-Marge von 19 Prozent gilt das Unternehmen als ausgesprochen margenstark. Der Gewinn entwickelt sich sehr positiv und konnte allein in den jüngsten 10 Jahren von 3,55 auf 6,84 US-Dollar je Anteilsschein nahezu verdoppelt werden. Hinzu kommt eine sehr niedrige Schuldenquote von nur 13 Prozent. An der Börse wird die Aktie mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 21 sogar unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV von 23 gehandelt und hätte entsprechend durchaus Luft nach oben, was die Bewertung anbetrifft.

Abstauber-Limit bei 122 Dollar?

Das Tolle an dieser Aktie ist, dass sie einerseits in einem ultralangfristigen Aufwärtstrend läuft und immer wieder neue Verlaufshochs markiert, gleichzeitig aber auch regelmäßig scharfe Zwischenkorrekturen ausbildet, die Kauf- und Zukauf-Chancen für Anleger und Investoren bieten.

Auf der Oberseite gibt es bei etwa 168 Dollar einen Widerstand und dann natürlich das Allzeithoch bei 180,43 US-Dollar. Die erste horizontale Unterstützung findet sich bei 137 Dollar. Höchst attraktiv wird es dann eine Etage tiefer, bei 122 US-Dollar. Denn hier treffen eine horizontale Unterstützung und die obere Begrenzungslinie des alten Aufwärtstrendkanals zusammen. Der besagte (alte) Trendkanal hatte seit 1994 bis ins Frühjahr 2019 Bestand, ehe er dynamisch nach oben verlassen wurde. Der Anstieg der Aktie beschleunigte in dieser Phase. Nun könnte eben jene Oberbegrenzung des „alten“ Aufwärtstrendkanals bei einer eventuellen Korrekturwelle getestet werden. Sollte es dazu kommen, bietet sich aus unserer Sicht eine hervorragende Gelegenheit für einen Zukauf in dieses Dauer-Engagement.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Aktie ist in unserem Bestand ein Evergreen und wurde noch nie verkauft. Im Gegenteil: in regelmäßigen Abständen kaufen wir weitere Tranchen zu, da wir somit einen besseren Durchschnittspreis bekommen. Das ist gerade bei derart schwankungsfreudigen Titeln hilfreich. Die günstige Bewertung rechtfertigt sogar auf dem derzeitigen Kursniveau einen Kauf. Zusätzlich erscheint für uns ein sogenanntes Abstauberlimit nahe 122 Dollar als sinnvolle Ergänzung. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht und stellen es Ihnen nachfolgend vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Procter & Gamble

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 108,065 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 150 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,52. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN2DPK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 168 und 180,43 USD

Unterstützungen: 137 und 122 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Procter & Gamble

Basiswert Procter & Gamble WKN UN2DPK ISIN DE000UN2DPK5 Basispreis 108,065 USD K.O.-Schwelle 108,065 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,52 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.