Vorläufiger US-Iran-Deal hievt Dax über 25.000 Punkte

Frankfurt, 18. Jun (Reuters) - ⁠Der Dax hat am Donnerstag die 25.000-Punkte-Marke verteidigen können. Der deutsche Leitindex notierte zum Handelsschluss 0,4 Prozent höher bei 25.026,80 Punkten. Der EuroStoxx50 gewann genauso viel auf 6323,27 Zähler. Die wichtigsten US-Indizes lagen zwischen 0,3 und 1,2 Prozent im Plus.

Ein potenzielles Sommerloch zeichne sich jedoch bereits ab, was sich sowohl an der abnehmenden Volatilität als auch am Handelsvolumen zeige, kommentierte Andreas Lipkow, Chefanalyst des Brokers CMC ‌Markets. "Zeit zum Luftholen wurde den Investoren zumindest von der geopolitischen Front gegeben", sagte der Experte. "Für die kommenden 60 Tage Waffenruhe im Nahen Osten könnte es damit noch etwas ruhiger an den Finanzmärkten zugehen."

Nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen den ⁠USA und dem Iran ⁠gaben die Preise am Ölmarkt erneut nach. Die Rohölsorte Brent aus der Nordsee und US-Leichtöl WTI verbilligten sich um jeweils rund 3,5 Prozent auf 77,06 und 74,43 Dollar je Fass (159 Liter). Die energiepreissensiblen Aktien von Fluggesellschaften legten im Anschluss zu: Lufthansa schlossen 3,2 Prozent höher, Air France stiegen um 4,6 Prozent. Vor Beginn des Iran-Krieges hatten die Ölpreise bei rund 70 Dollar gelegen.

ZINSSORGEN GRENZEN GEWINNE EIN

Die Menge an Rohöl, die nach der Wiederöffnung der Straße von Hormus auf den Markt zurückkehre, könnte ‌aber begrenzt sein, warnte Mukesh Sahdev, Chef der Energieberatungsfirma XAnalysts. Reeder könnten aus ‌Angst vor einem Scheitern der Waffenruhe weiterhin zögern, Tanker in die Region zu schicken.

Auch neu entflammte Zinssorgen grenzten die Kursgewinne ein. Der erste Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh hatte am Mittwoch die Wall Street belastet und dem Dollar Auftrieb gegeben. Die Währungshüter stellten eine Erhöhung ⁠der zunächst unveränderten Leitzinsen noch in diesem Jahr in Aussicht. Die am Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit dafür liegt nun bei 85 Prozent ‌im Dezember. Eine straffere Geldpolitik der Fed könnte die Aktienrally ⁠bremsen und die Anleiherenditen weiter hochtreiben.

Der Dollar sei der klare Gewinner, sagte IG-Analyst Christian Henke. "Die Aussicht auf höhere Zinsen in den USA macht Anlagen in den Vereinigten Staaten attraktiver und sorgt für Kapitalzuflüsse." Warshs neuer Kommunikationsstil deute insgesamt auf eine geringere Vorhersehbarkeit der Geldpolitik hin, sagte Joseph Purtell, Portfoliomanager bei Neuberger Berman. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hielt ‌den Leitzins am Donnerstag unverändert bei null Prozent.

TECHWERTE STEIGEN - SIEMENS ENERGY ⁠STARTEN DURCH

Die größten Gewinner im Dax waren die Aktien ⁠von Infineon, die um 6,4 Prozent zulegten. Der Chipkonzern hat nach eigenen Angaben zwei weitere Patentverfahren gegen die chinesische Innoscience gewonnen.

Aktien von Siemens Energy starteten durch, nachdem das "Manager Magazin" von einer möglichen Abspaltung einer größeren Sparte berichtete. Der Konzern lotet dem Bericht zufolge eine Trennung des Geschäftsbereiches "Transformation of Industry" mit rund 17.000 Mitarbeitern aus. Die Aktien kletterten um 4,7 Prozent und waren damit die zweitgrößten Gewinner im deutschen Leitindex.

Autowerte gaben europaweit hingegen weiter nach. Aktien von Evonik verloren 3,2 Prozent. Der Chemiekonzern verschärft angesichts der Branchenkrise sein Sparprogramm und baut Tausende von Stellen ab.

An der Börse in London reagierten Anleger von Tesco verschnupft auf ein maues Wachstum des größten britischen Lebensmitteleinzelhändlers. Die Papiere fielen um knapp ein Prozent. Im ⁠ersten Quartal stieg der flächenbereinigte Umsatz in Großbritannien um 1,8 Prozent und verfehlte damit die Analystenerwartungen von 2,3 Prozent.

(Bericht von Sanne Schimanski und Anika Ross, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)