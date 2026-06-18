Wirtschaftsministerium prüft längere Freigabe von Ölreserven

Berlin, 18. ⁠Jun (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) prüft eine Verlängerung der teilweisen Freigabe der nationalen Ölreserven über den Sommer hinaus. Die Regelung, mit der im März nach Beginn des Iran-Krieges die Bevorratungspflicht vorübergehend gesenkt wurde, ‌läuft zum 31. August aus. "Ob es eine Verlängerung geben soll, dazu sind wir derzeit noch in Gesprächen", teilte eine Ministeriumssprecherin ⁠am Donnerstag ⁠mit. Physische Energieknappheiten gebe es in Deutschland derzeit nicht. Die Regierung beobachte die Lage aber aufmerksam.

Das Ministerium hatte in der vergangenen Woche bereits erklärt, es sehe keine Notwendigkeit, weitere deutsche Ölreserven freizugeben. Die im Rahmen einer Aktion der Internationalen Energieagentur (IEA) ‌bereitgestellten Mengen seien zwar "nahezu vollständig" vom Markt ‌aufgenommen worden, sagte ein Sprecher. "Aber auch in einer Weise, die uns zeigt, dass für eine weitere Freigabe derzeit kein Bedarf besteht."

Zur Stabilisierung ⁠der Märkte nach ausbleibenden Lieferungen aus der Golfregion hatte sich Deutschland ‌an der IEA-Aktion mit bis ⁠zu 2,6 Millionen Tonnen beteiligt, was knapp fünf Prozent der nationalen Reserve entspricht. In einer ersten Tranche wurden 400.000 Tonnen Rohöl, 150.000 Tonnen Diesel und 50.000 Tonnen Kerosin ‌angeboten. Diese Mengen seien bis ⁠auf sehr wenige Restbestände von ⁠Rohöl vom Markt mittlerweile aufgenommen worden, hieß es nun aus dem Ministerium. Der ganz überwiegende Teil der deutschen Ölreserven stehe weiterhin zur Verfügung. Die Reserven seien für Notlagen bei tatsächlichen Lieferausfällen gedacht, nicht in erster Linie zur Preisstabilisierung.

Ohne eine Verlängerung der Verordnung müssten die Reserven zeitnah wieder aufgefüllt werden, unabhängig von der Preisentwicklung an den Märkten.

(Bericht von Holger Hansen, ⁠redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)