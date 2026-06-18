WM 2026/'Außergewöhnlich hohe Nachfrage': Engpässe bei WM-Stickern

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Eine "außergewöhnlich hohe Nachfrage" hat zu Engpässen bei den WM-Stickern von Panini geführt. Die beliebten Klebebilder sind derzeit in vielen Geschäften ausverkauft. Die aktuelle Situation sei aber "nicht das Ergebnis einer Fehlplanung", teilte ein Sprecher des Unternehmens auf dpa-Anfrage mit.

Dabei spielte vor allem die Terminplanung des Fußball-Weltverbands FIFA eine Rolle. "Die endgültige Zusammensetzung des Teilnehmerfeldes stand aufgrund der späten WM-Qualifikationsspiele vergleichsweise spät fest. Da die Produktion erst nach Abschluss der Qualifikation finalisiert werden konnte, war der Zeitraum zwischen feststehendem Teilnehmerfeld und Verkaufsstart naturgemäß begrenzt", hieß es.

Die Kollektion zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko umfasst insgesamt 980 Sticker - so viele wie nie zuvor. Der Grund ist die Aufstockung des Teilnehmerfelds auf 48 Teams. Das Album kommt auf 112 Seiten. "Panini arbeitet gemeinsam mit seinen Handelspartnern kontinuierlich daran, die Verfügbarkeit der Produkte bestmöglich zu verbessern und zusätzliche Ware in den Markt zu bringen", betone der Panini-Sprecher./tas/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Raumfahrt-Konzern
SpaceX-Kurs verliert nach fulminantem Börsen-Debüt etwasgestern, 12:12 Uhr · dpa-AFX
Das Dragon-Raumschiff von SpaceX ist zu sehen.
Amazon in Reichweite
SpaceX: Seit IPO fast eine Billion Dollar gestiegen16. Juni · dpa-AFX
Auf dem Gelände der Weltraumfirma SpaceX.
Aktie auf Rekordtief
Parfümeriekette Douglas kappt Prognose erneutheute, 14:33 Uhr · dpa-AFX
Parfümeriekette Douglas kappt Prognose erneut
Irankkonflikt
Schiffsverkehr durch Straße von Hormus weiter verhaltenheute, 12:53 Uhr · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könntegestern, 14:37 Uhr · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen