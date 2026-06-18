Zahl der Baugenehmigungen legt im April weiter zu

Berlin, ⁠18. Jun (Reuters) - Gutes Omen für den deutschen Wohnungsbau: Die Zahl der Baugenehmigungen hat zu Beginn des zweiten Quartals weiter zugelegt. Sie stieg im April im ‌Vergleich zum Vorjahresmonat um 9,2 Prozent auf 20.200 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag ⁠mitteilte. Im ⁠Zeitraum von Januar bis April gab es hierzulande grünes Licht für den Bau von 83.700 Wohnungen in neuen sowie bereits bestehenden Gebäuden.

Das waren 13,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. ‌Die Zahl der Genehmigungen ist ‌ein wichtiger Frühindikator für das künftige Baugeschehen. Die krisengeplagte Sparte hatte 2025 die Trendwende geschafft: Nach drei ⁠Minus-Jahren in Folge stieg die Zahl der Baugenehmigungen ‌erstmals wieder. Höhere Zinsen ⁠und Materialkosten hatten in den drei Vorjahren viele Bauherren abgeschreckt.

Die hiesige Bauwirtschaft hat es dennoch weiterhin nicht leicht: Sie spürt die ‌negativen Auswirkungen des Iran-Konflikts - ⁠vor allem höhere Materialkosten ⁠und die Zurückhaltung von Investoren und privaten Bauherren. So hat sich die Stimmung im deutschen Wohnungsbau laut dem Münchner Ifo-Institut im Mai weiter eingetrübt. Der Wohnungsbau verharrt demnach in einer Phase der Unsicherheit. Viele Unternehmen rechneten derzeit nicht mit einer spürbaren Belebung des Marktes.