AKTIE IM FOKUS: FMC schwächeln nach Abstufung - 200-Tage-Linie im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von FMC ringen nach einer Abstufung durch das Bankhaus Metzler am Freitag wieder um ihre zuletzt zurückeroberte einfache 200-Tage-Linie. Mit minus 2,6 Prozent fielen die Papiere des Dialysekonzerns zunächst darunter auf 40,20 Euro, dämmten die Verluste aber schnell ein. Victor Beyer liegt mit seinem Kursziel von 42 Euro knapp über Xetra-Niveau, strich aber seine Kaufempfehlung.

Der nun verantwortliche Experte konstatiert "kurzfristiges Rauschen, aber langfristige Chancen". Seit dem ersten Quartal hofften die Anleger mit dem zweiten Quartal auf eine Trendwende im Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) in den USA. Das Management habe zuletzt aber wieder etwas vorsichtiger geklungen. Eine nochmalige Schwäche sei im Marktkonsens aktuell noch nicht vorgesehen, erklärte Beyer. Langfristig seien diese Fluktuationen allerdings kaum von Bedeutung.

Die Aktien von FMC waren in dieser Woche auf Vorjahresniveau zurückgekehrt, nachdem sie 2026 zeitweise 15 Prozent verloren hatten./ag/jha