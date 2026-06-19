AKTIE IM FOKUS: Kursrally von Tonies geht weiter - Oddo BHF sieht Potenzial

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Tonies laufen am Freitag weiter: Mit 13,42 Euro erreichten die Papiere des Herstellers von Hörspielboxen wieder einen mehrjährigen Höchststand. Tags zuvor hatte Tonies im Rahmen des Kapitalmarkttags bis 2030 eine Verdopplung der Umsätze in Aussicht gestellt.

Für Analyst Sinan Doganli von Oddo BHF signalisiert das Unternehmen damit einen größeren, globaleren und auch profitableren Ansatz. Er sprach vom Aufbau einer "globalen Ikone", einem ganzen Audiosystem für Kinder, nicht nur einer Spielzeug-Hardware. Sein Kursziel stockte der Experte auf 16 Euro auf.

Berenberg hatte die Aktien jüngst in ihre ihm Rahmen der Fußball-WM veröffentlichte "Mannschaft" der "Mid-Cap All-Stars" in den Sturm gestellt. Gerhard Orgonas lobte dabei das höchst profitable Ökosystem mit hoher Kundenbindung. Das Berenberg-Kursziel liegt mit 14,50 Euro auch noch über dem aktuellen Kursniveau.

Im laufenden Jahr haben die Aktien inzwischen gut 28 Prozent gewonnen./ag/jha/