AKTIE IM FOKUS: Vestas holen weiter auf - JPMorgan-Stimme beflügelt

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Optimismus von JPMorgan für Vestas hat die Aktien des dänischen Windkraftkonzerns am Freitag angetrieben. Zuletzt gewannen die Titel 5,3 Prozent. Etwas mehr als die Hälfte ihrer Kursverluste seit Ende Mai haben sie aufgeholt und notieren nun auch wieder über der 21-Tage-Linie, die Hinweise auf den kurzfristigen Trend gibt.

JPMorgan-Analyst Akash Gupta platzierte in seiner Einschätzung zu Vestas den Hinweis "Positive Catalyst Watch", womit er mit Blick auf bevorstehende Geschäftszahlen mit positiven Trends rechnet.

Gupta hält eine Anhebung der Jahresziele mit dem Halbjahresbericht Mitte August für wahrscheinlich. Dies wäre das erste Mal seit 2016. Eine Branchenkonferenz mit dem Finanzchef Jacob Larsen bestärkte ihn in seinem Optimismus./ajx/jha/