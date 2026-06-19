AKTIEN IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Chipwerten zeichnen sich ab - ASML im Fokus

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT/PARIS/ NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem enorm guten Lauf kommt es bei Chipwerten am Freitag vorbörslich zu leichten Gewinnmitnahmen. Der US-Branchenindex SOX ist im Juni bis dato um 12 Prozent gestiegen. Im laufenden Jahr hat er sich mehr als verdoppelt. Einige Einzelwerte liegen freilich noch besser im Rennen.

Für Aufmerksamkeit sorgte eine Warnung der US-Regierung an den Anlagenbauer ASML , dass eines seiner Systeme für Extrem-Ultraviolett-Lithografie (EUV) in China im Einsatz sein könnte. Die Niederländer erklärten prompt, dass sie weder die Anlagen noch Zubehör ins Reich der Mitte exportiert hätten.

ASML-Aktien kamen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um gut 2 Prozent zurück, nachdem sie tags zuvor einen neuerlichen Rekord erreicht hatten. Dabei hatten sie ihr Plus für 2026 auf 83 Prozent ausgebaut. Auch Infineon und STMicro tendierten am Morgen leichter.

Recht stabil hielten sich derweil Suss Microtec . Ihnen half eine Kurszielerhöhung von Berenberg. Trotz der Rally habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany. Suss haben 2026 in der Spitze 166 Prozent gewonnen und erst am Vortag ebenfalls einen Rekord erreicht./ag/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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ASML
ASML Holding (ADR)
Infineon
Aixtron
SUSS MicroTec
STMicroelectronics

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