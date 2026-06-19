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Alphabet: Milliardenschwerer KI-Ausbau trifft auf wachsende Skepsis der Investoren

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Alphabet: Milliardenschwerer KI-Ausbau trifft auf wachsende Skepsis der Investoren


Der Technologieriese Alphabet forciert im Juni 2026 mit gigantischen Investitionen und neuen Großpartnerschaften seinen Weg an die Spitze der Künstlichen Intelligenz. Doch eine überraschende Milliarden-Kapitalerhöhung und explodierende Infrastrukturkosten sorgen an der Wall Street für nervöse Anleger und eine spürbare Kurskorrektur.

Strategische Kapitalbeschaffung für das neue KI-Zeitalter

Im Juni 2026 hat Alphabet an den Finanzmärkten für erhebliches Aufsehen gesorgt, als das Management eine weitreichende Aktienplatzierung im Volumen von rund 80 Milliarden US-Dollar ankündigte. Dieser historisch beispiellose Schritt zielt direkt auf die Finanzierung der globalen Recheninfrastruktur ab, um den massiven Energie- und Hardwarehunger der neuen Künstlichen Intelligenz zu stillen. Auf der jüngsten Entwicklerkonferenz I/O rief der Konzern das Zeitalter der „agentischen KI“ aus, in dem die hauseigenen Gemini-Modelle komplexe Aufgaben völlig autonom planen und ausführen sollen. Um diese Vision technologisch abzusichern, setzt Alphabet massiv auf spezialisierte Chips wie die neue Generation der TPU 8t und 8i. Für Anleger signalisiert diese beachtliche Kapitalaufnahme jedoch einen klaren Paradigmenwechsel, bei dem die immense Profitabilität des bisherigen Geschäfts kurzfristig massiven Vorabinvestitionen in die Infrastruktur der Zukunft weichen muss.



Endlos Turbo Long 234,3489 open end: Basiswert Alphabet Inc. Class-C-Namensaktie

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Quelle: DZ BANK: Geld 19.06. 09:37:36, Brief 19.06. 09:37:36
11,48 EUR 11,51 EUR -1,20% Basiswertkurs: 367,06 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 01:56:12
Basispreis 234,3489 USD Knock-Out-Barriere 234,3489 USD
Hebel 2,78x Abstand zum Basispreis in % 36,16%
Abstand zum Knock-Out in % 36,16% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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