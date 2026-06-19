ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Suss Microtec auf 125 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 92 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der starken Kursrally habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Zudem seien die Aktien gegenüber jenen der Konkurrenz immer noch günstig./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SUSS MicroTec

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktienheute, 07:04 Uhr · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen