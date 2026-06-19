Angriff auf Flughafen in Niger - 35 Tote

Niamey, 18. ⁠Jun (Reuters) - Bei einem Angriff auf den Flughafen und den Militärflugplatz in der nigrischen Hauptstadt Niamey hat es mehrere Tote gegeben. Unter den Opfern seien elf Angehörige ‌der Sicherheitskräfte und zwei Zivilisten, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Die Regierungstruppen hätten den Angriff ⁠abgewehrt und ⁠dabei 22 Angreifer getötet. Zudem seien rund 20 Menschen festgenommen und diverse Waffen beschlagnahmt worden. Die Lage sei unter Kontrolle, hieß es in einer im staatlichen Fernsehen verlesenen Erklärung. Der Flugbetrieb wurde ‌der zivilen Luftfahrtbehörde zufolge wieder aufgenommen. ‌Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Zeugen zufolge waren am Morgen gegen 06.00 Uhr Ortszeit die ersten Explosionen ⁠zu hören. Der Flughafen war bereits im Januar Ziel ‌eines Angriffs des regionalen ⁠Ablegers der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Der Flughafen und der Militärflugplatz befinden sich auf demselben Gelände. Niger kämpft wie seine Nachbarländer Mali und Burkina ‌Faso gegen islamistische Gruppen, ⁠die mit Al-Kaida und ⁠dem IS verbunden sind. Am Mittwoch hatten Extremisten nach Angaben aus Sicherheitskreisen bereits Militärstützpunkte in der westlichen Region Tillaberi angegriffen. Ob ein Zusammenhang mit dem Angriff in Niamey bestand, war zunächst unklar.

(Bericht von David Lewis, Robbie Corey-Boulet und Anait Miridzhanian. Geschrieben von Isabelle Noack. Redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)