BaFin sieht Fortschritte bei Kosten von Lebensversicherungen

München, 19. ⁠Jun (Reuters) - Die renditemindernden Kosten von fondsgebundenen und hybriden Lebensversicherungen sind in den vergangenen fünf Jahren nach einer Erhebung der Finanzaufsicht BaFin deutlich gesunken. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sieht das als ersten Erfolg ihrer Wohlverhaltensaufsicht, mit der sie die Versicherer ‌zu Anpassungen drängt. Sie hatte vor allem die teuersten 25 Prozent des Marktes ins Visier genommen. Dort sanken die Effektivkosten bei fondsgebundenen und hybriden ⁠Policen bei ⁠einer Laufzeit von 30 Jahren seit 2021 um mehr als 0,4 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent. Das liege vor allem daran, dass die Versicherer bei den Kapitalanlagen statt auf klassische Fonds auf kostengünstigere Indexfonds (ETF) zurückgreifen, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag.

Einige Versicherer hatten auf Druck der Behörde sogar ‌Produkte aus dem Markt genommen, weil sie zu ‌teuer waren und für den Kunden einen zu geringen Nutzen hatten. Es gebe aber immer noch Produkte auf dem Markt, bei denen die Effektivkosten bei mehr ⁠als drei Prozent liegen, erklärte die BaFin. Das geht auf Kosten der Versicherten ‌und schmälert in den meisten Fällen die ⁠Rendite der Produkte. Zu den Effektivkosten zählen die jährlichen Verwaltungskosten, die Gebühren der Fondsanbieter, aber auch die Vermittlerprovisionen, die in den ersten Jahren ins Gewicht fallen.

Das schlägt sich vor allem dann nieder, wenn ‌die Kunden vorzeitig kündigen. Wer nach ⁠15 Jahren den Vertrag beendet, obwohl ⁠er noch weitere 15 Jahre läuft, trägt laut BaFin im teuersten Viertel des Marktes 3,2 Prozent Effektivkosten. Bei vielen Versicherern kündigen oft bis zu 50 Prozent der Kunden vorzeitig. Die Aufseher drängen die Anbieter dazu, darauf zu achten, dass auch bei vorzeitiger Kündigung der Kundennutzen nicht völlig verloren geht.

Bei klassischen Policen mit Zinsgarantien habe sich bei den Kosten wenig getan, erklärte die BaFin. Dort seien sie aber im Schnitt auch ⁠tendenziell niedriger.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)