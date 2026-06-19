BMW bereitet Gespräche mit Betriebsrat über Sparprogramm vor

München, ⁠19. Jun (Reuters) - Der Münchner Autobauer BMW will mit dem Betriebsrat über die konkrete Ausgestaltung von Sparmaßnahmen sprechen. "Die Gespräche zwischen Unternehmen und Betriebsrat ‌sind in Vorbereitung", bestätigte ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats am Freitag. An Spekulationen, wie hoch ein ⁠Stellenabbau ⁠ausfallen könnte, wolle er sich nicht beteiligen. "Während andere entsprechende Zahlen veröffentlichen, arbeiten wir zunächst an tragfähigen Lösungen – im Dialog und mit Verantwortung für die Beschäftigten." BMW hatte ‌am Dienstagabend überraschend seine Gewinnprognose ‌für das laufende Jahr gesenkt, weil sich das China-Geschäft enttäuschend entwickelt. Der Konzern will nun ⁠stärker auf die Kostenbremse drücken.

Der neue BMW-Chef Milan ‌Nedeljkovic hatte offengelassen, ob ⁠es im Zuge dessen zu einem Stellenabbau kommen werde. Er wolle die "laufenden Maßnahmen nochmals deutlich intensivieren und beschleunigen", sagte ‌er nur. "Es geht ⁠um Geschwindigkeit und Effizienz." BMW ⁠hatte bereits im Geschäftsbericht für 2026 einen leichten Rückgang der Beschäftigung in Aussicht gestellt. "Leicht" bedeutet bis zu fünf Prozent. Insgesamt beschäftigt der Münchner Konzern rund 150.000 Menschen.

(Bericht von Rachel MoreGeschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)