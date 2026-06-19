Cisco Systems - Die Luft wird dünner

Es hatte 26 Jahre lang gedauert, ehe es der Cisco-Aktie endlich gelang, das historische Rekordlevel vom März 2000 bei 82,00 USD zu überwinden. „Gut Ding will Weile haben“, titelten wir im Februar an dieser Stelle (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. Februar). Aus diesem „guten Ding“ konnte der Technologietitel in der Zwischenzeit lehrbuchmäßig Kapital schlagen und sein Allzeithoch bis auf gut 130 USD ausbauen. Doch Anlegerinnen und Anleger sollten jetzt ganz genau hinschauen: Zum einem notieren diverse Indikatoren (z. B. MACD, RSI, Kelly-Faktor) auf dem höchsten Stand seit 2000, zum anderen bildet die aktuelle Monatskerze (bisher) einen sog. „shooting star“. Dieses negative Kerzenmuster tritt interessanterweise jenseits der Parallelen zum Aufwärtstrend seit 2011 auf. Entsprechend hätte ein Rückfall unter die obere Trendkanalbegrenzung (akt. bei 117,20 USD) schwerwiegende Implikationen, denn eine negative Weichenstellung würde vermutlich das Ende der jüngsten Rally markieren und eine nennenswerte Verschnaufpause auslösen, um die Kurslücke im Tagesbereich bei 113,59/102,01 USD zu schließen. Per Saldo gewinnt ein aktives Money Management mehr und mehr an Bedeutung.

Cisco Systems (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Cisco Systems

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.