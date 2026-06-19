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Crash-Angst oder Kaufchance? Marktausblick plus 2 Strategien vom Profi

WH Selfinvest · Uhr
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Stehen die Märkte vor der nächsten Rallye – oder erinnert die aktuelle Lage gefährlich an das Jahr 2000? In diesem Webinar wirft Urban Jäkle einen klaren Blick auf das zweite Börsenhalbjahr: Zinsen, Inflation, Ölpreis, US-Schulden, KI-Boom, SpaceX-Fantasie und die entscheidende Frage, ob Aktien trotz hoher Bewertungen weiter attraktiv bleiben. Besonders spannend: Der Vergleich zur Dotcom-Blase zeigt, wo echte Risiken liegen – und wo die heutige Marktphase fundamental anders ist.

Im zweiten Teil geht es um konkrete Strategien für Anleger und Trader: Urban Jäkle zeigt, warum Momentum-Aktien oft weiterlaufen, weshalb Marktbreite und Liquidität so entscheidend sind und wie ein systematischer Ansatz mit klaren Ein- und Ausstiegen helfen kann, emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden. Dazu gibt es praxisnahe Einblicke in Aktien- und Optionsstrategien, Beispiele aus dem Feierabenddepot und wichtige Hinweise zum Risikomanagement.

Ein Webinar für alle, die nicht nur wissen wollen, wo die Märkte stehen, sondern auch, wie man daraus eine strukturierte Handelsstrategie ableiten kann. Keine Anlageberatung, sondern ein fundierter Marktüberblick mit konkreten Denkansätzen für das zweite Halbjahr.


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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.


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