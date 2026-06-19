Das große Comeback der Europa-Aktien - ntv Zertifikate 12.06.2026
HSBC · Uhr
Quasi im Schatten der US-Börsen hat der europäische Aktienmarkt zuletzt wieder für Aufsehen gesorgt. So erreichte der Aktienindex EURO STOXX 50® nach langer Zeit das erste Mal wieder einen neuen #Allzeitrekord. Welche Chancen der europäische #Aktienmarkt bietet und wie Anleger mit #Express-Zertifikaten darauf setzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.
► Weitere Chartanalysen unter https://grp.hsbc/6053CnRqN
► Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054CnRq4
► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055CnRqf
► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://grp.hsbc/6056CnRqA
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Rekordhoch beim EuroStoxx - Rohstoffwerte sinkengestern, 16:38 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
BMW schockiert mit GewinnwarnungNach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktienheute, 07:04 Uhr · onvista