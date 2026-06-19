Das große Comeback der Europa-Aktien - ntv Zertifikate 12.06.2026

Quasi im Schatten der US-Börsen hat der europäische Aktienmarkt zuletzt wieder für Aufsehen gesorgt. So erreichte der Aktienindex EURO STOXX 50® nach langer Zeit das erste Mal wieder einen neuen #Allzeitrekord. Welche Chancen der europäische #Aktienmarkt bietet und wie Anleger mit #Express-Zertifikaten darauf setzen können, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Christian Köker von der #HSBC.



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