Dax festigt 25.000-Punkte-Marke - FMC unter Verkaufsdruck

Der Dax versucht am Freitag mit einem soliden Start die 25.000-Punkte-Marke zu festigen. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex erstmals seit Anfang Juni wieder über der Tausendermarke geschlossen. Nun bewegte er sich am Tag des großen Verfalls im frühen Handel nochmals 0,44 Prozent höher bei 25.135 Punkten.

Der MDax gab dagegen ganz knapp auf 32.661 Punkte nach.

Der Dax profitiert von einem Erholungsversuch bei Automobilwerten sowie den anziehenden Rheinmetall- und Infineon-Aktien, während das Schwergewicht SAP nach einem erreichten Tief seit November 2023 dieses Mal nicht belastete. Der Leitindex könnte damit seine Gewinnstrecke fortsetzen: Wenn auch zumeist mit Mühe, hat er schon sechs Handelstage mit positiven Vorzeichen hinter sich.

Die internationalen Vorgaben waren zu Wochenschluss gemischt. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges ist unterschieben, Öl soll wieder durch die Straße von Hormus gelangen und die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung steigen. Neue Impulse aus den USA wird es am Freitag wegen eines Feiertags nicht geben. Zu möglichen Schwankungen könnte der am Mittag anstehende Verfall an den Terminbörsen beitragen.

ASML nach China-Warnung im Minus

Nach ihrem enorm guten Lauf kommt es bei Chipwerten am Freitag zu leichten Gewinnmitnahmen. Der US-Branchenindex SOX ist im Juni bis dato um zwölf Prozent gestiegen. Im laufenden Jahr hat er sich mehr als verdoppelt. Einige Einzelwerte liegen freilich noch besser im Rennen.

Für Aufmerksamkeit sorgte eine Warnung der US-Regierung an den Anlagenbauer ASML, dass eines seiner Systeme für Extrem-Ultraviolett-Lithografie (EUV) in China im Einsatz sein könnte. Die Niederländer erklärten prompt, dass sie weder die Anlagen noch Zubehör ins Reich der Mitte exportiert hätten.

ASML-Aktien kamen in der ersten Handelsstunde um gut zwei Prozent zurück, nachdem sie tags zuvor einen neuerlichen Rekord erreicht hatten. Dabei hatten sie ihr Plus für 2026 auf 83 Prozent ausgebaut. Auch Infineon und STMicro tendierten am Morgen leichter.

Recht stabil hielten sich derweil Suss Microtec. Ihnen half eine Kurszielerhöhung von Berenberg. Trotz der Rally habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany. Suss haben 2026 in der Spitze 166 Prozent gewonnen und erst am Vortag ebenfalls einen Rekord erreicht.

FMC nach Abstufung unter Verkaufsdruck

Die Aktien von FMC ringen nach einer Abstufung durch das Bankhaus Metzler am Freitag wieder um ihre zuletzt zurückeroberte einfache 200-Tage-Linie. Mit Minus 2,6 Prozent fielen die Papiere des Dialysekonzerns zunächst darunter auf 40,20 Euro, dämmten die Verluste aber schnell ein. Victor Beyer liegt mit seinem Kursziel von 42 Euro knapp über Xetra-Niveau, strich aber seine Kaufempfehlung.

Der nun verantwortliche Experte konstatiert "kurzfristiges Rauschen, aber langfristige Chancen". Seit dem ersten Quartal hofften die Anleger mit dem zweiten Quartal auf eine Trendwende im Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) in den USA. Das Management habe zuletzt aber wieder etwas vorsichtiger geklungen. Eine nochmalige Schwäche sei im Marktkonsens aktuell noch nicht vorgesehen, erklärte Beyer. Langfristig seien diese Fluktuationen allerdings kaum von Bedeutung.

Die Aktien von FMC waren in dieser Woche auf Vorjahresniveau zurückgekehrt, nachdem sie 2026 zeitweise 15 Prozent verloren hatten.

(Mit Material von dpa-afx)

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