DAX® - Hin und her: 25.000er-Marke im Fokus

Der DAX® bewegt sich in dieser Woche bislang auffällig eng um die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Auch gestern stand dieses Niveau erneut im Zentrum des Handels: Immerhin gelang den deutschen Standardwerten gestern mit 25.027 Punkten ein Schlusskurs oberhalb dieser Hürde. Technisch ist das ein kleines, aber nicht unwichtiges Signal: Schließlich werden damit die jüngsten beiden Aufwärtskurslücken (24.764/24.754 Punkte bzw. 24.422/24.328 Punkte) verteidigt. Letztlich fungieren solche offen gebliebenen Gaps nicht nur als erste Rückzugsbereiche, sondern unterstreichen auch die Ambitionen der Bullen. Obwohl die runde Kursmarken auch zum Wochenabschluss eine Rolle spielen dürfte, geht die Blickrichtung wieder stärker in Richtung der Barrieren bei 25.500 Punkten. Seit Januar hat das Aktienbarometer auf diesem Niveau mehrfach wichtige Hochpunkte ausgeprägt. In der Konsequenz entsteht aus Bullensicht hier der „ultimative Deckel“. Auf der Unterseite bilden dagegen die angeführten Kurslücken zwei erste Unterstützungen. Als langfristiger Taktgeber dient aber vor allem die Kombination aus dem unteren Bollinger Band und der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.249/24.201 Punkten).

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.