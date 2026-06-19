Dax leicht im Minus erwartet - Kein Handel in USA und China

Der Dax bleibt an seiner Hürde von 25.000 Punkten weiter auf Trendsuche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund eine Stunde vor dem Xetra-Start wieder etwas darunter - mit 0,3 Prozent im Minus auf 24.947 Punkte.

Dank des starken Wochenstarts wegen der Friedensvereinbarung im Iran-Krieg lag die Wochenbilanz trotz zuletzt trägen Handels zuletzt bei etwa plus anderthalb Prozent. An der Wall Street war es nach dem Stimmungsdämpfer durch die US-Notenbank zur Wochenmitte am Donnerstag wieder aufwärts gegangen. An diesem Freitag ruht der Handel dort feiertagsbedingt. Die asiatischen Börsen nahmen den positiven Trend vom Vorabend allerdings nicht auf.

US-Börsen mit Gewinnen

Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Anleger reagierten erleichtert auf den weiter gefallenen Ölpreis, nachdem das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten unterzeichnet worden war. Der Krieg hatte zuvor die Ölpreise angetrieben und so Inflationsängste geschürt.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 51.564 Punkte zu. An diesem Freitag ruht der Handel feiertagsbedingt.

Asien: Kein Handel in China und Hongkong

Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt rund 0,4 Prozent ein. In China, und Hongkong ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 70.749 - 0,43 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,36 - 0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,94 + 0,017 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,45 - 0,003 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 79,68 Dollar - 0,17 Dollar WTI 76,33 Dollar - 0,27 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 125 (92) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 73 (55,30) EUR - 'BUY'

- WILLIAM O'NEIL STARTET GE AEROSPACE MIT 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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