Vorbörse 19.06.2026

Dax leicht im Minus erwartet - Kein Handel in USA und China

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Quelle: Adobe.com/PhotoGranary

Der Dax bleibt an seiner Hürde von 25.000 Punkten weiter auf Trendsuche. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag rund eine Stunde vor dem Xetra-Start wieder etwas darunter - mit 0,3 Prozent im Minus auf 24.947 Punkte.

Dank des starken Wochenstarts wegen der Friedensvereinbarung im Iran-Krieg lag die Wochenbilanz trotz zuletzt trägen Handels zuletzt bei etwa plus anderthalb Prozent. An der Wall Street war es nach dem Stimmungsdämpfer durch die US-Notenbank zur Wochenmitte am Donnerstag wieder aufwärts gegangen. An diesem Freitag ruht der Handel dort feiertagsbedingt. Die asiatischen Börsen nahmen den positiven Trend vom Vorabend allerdings nicht auf.

US-Börsen mit Gewinnen

Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag auf Erholungskurs eingeschwenkt. Insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zogen an. Anleger reagierten erleichtert auf den weiter gefallenen Ölpreis, nachdem das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Kriegs im Nahen Osten unterzeichnet worden war. Der Krieg hatte zuvor die Ölpreise angetrieben und so Inflationsängste geschürt.

Nach Rahmenabkommen
Schweiz: Gespräche zwischen USA und Iran abgesagtheute · 05:33 Uhr · Reuters
Das Kapitol in Washington.

Der Dow Jones Industrial legte um 0,14 Prozent auf 51.564 Punkte zu. An diesem Freitag ruht der Handel feiertagsbedingt.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.564+ 0,14 Prozent
S&P 5007.500+ 1,08 Prozent
Nasdaq 10030.406+ 2,48 Prozent

Asien: Kein Handel in China und Hongkong

Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte zuletzt rund 0,4 Prozent ein. In China, und Hongkong ruhte der Handel unterdessen feiertagsbedingt.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22570.749- 0,43 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,36- 0,12 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,94+ 0,017 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,45- 0,003 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1427- 0,29 Prozent
Dollar in Yen161,37+ 0,04 Prozent
Euro in Yen184,40- 0,33 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent79,68 Dollar- 0,17 Dollar
WTI76,33 Dollar- 0,27 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 125 (92) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 73 (55,30) EUR - 'BUY'

- WILLIAM O'NEIL STARTET GE AEROSPACE MIT 'BUY'

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(mit Material von dpa-AFX)

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