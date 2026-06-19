Dax-Widerstand 25.175 25.500 Dax-Unterstützung 24.700 24.999

Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Betrachtung ("Dax gibt Anfangsgewinne wieder ab - diese Zone muss nun halten") lautete wie folgt:

“"Das übergeordnete Chartbild im Stundenchart bleibt trotz der aufkommenden Schwäche am Vormittag bislang tendenziell weiter positiv zu interpretieren nach dem Ausbruch über den Abwärtstrend (schwarz) in der Vorwoche. Die kurzfristig relevante Unterstützungszone (grün im Stundenchart unten) bleibt der Bereich um 24.700 Punkte. So lange diese Zone nicht entscheidend und nachhaltig unterboten wird, bleibt eine Auflösung der aktuellen Konsolidierung auf der Oberseite zu favorisieren."“

Der Dax hielt sich gestern oberhalb der angesprochenen zentralen Unterstützungszone um 24.700 Punkte und löst heute Vormittag die skizzierte Konsolidierung (grau im Stundenchart unten) auf der Oberseite hin auf - der Index stieg am Vormittag zeitweise in den Bereich um 25.175 Punkte.

Dax-Ausblick:

Nachdem die Konsolidierung der vergangenen Handelstage nun endlich nach oben hin aufgelöst werden konnte, bleibt der Weg des geringsten Widerstands zunächst weiter aufwärts gerichtet. Der kurzfristig relevante Unterstützungsbereich liegt nun im Bereich um 25.000 Punkte.

So lange diese Marke nicht wieder nachhaltig unterschritten wird bleiben aus charttechnischer Sicht die Käufer im Vorteil, was einen weiteren Anstieg anbelangt. Ein schönes Wochenende allen Lesern!