Dax schwächer erwartet - Gespräche zwischen USA & Iran abgesagt

Frankfurt, 19. ⁠Jun (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge schwächer in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,4 Prozent höher bei 25.026,80 Punkten geschlossen. Auch an der Wall ‌Street schlossen die meisten Indizes im Plus. Für gute Stimmung hatte die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten gesorgt. Zum ⁠Wochenschluss machte ⁠sich jedoch etwas Unruhe breit. US-Vizepräsident JD Vance hat seine geplante Reise in die Schweiz abgesagt. Dort sollten die Unterhändler beider Seiten über einen dauerhaften Waffenstillstand verhandeln.

US-Präsident Donald Trump und der iranische Präsident Massud Peseschkian haben bereits ein Rahmenabkommen unterzeichnet, das die im ‌April verkündete Waffenruhe verlängert und unter anderem ‌eine Öffnung der Straße von Hormus vorsieht. Die Unterhändler beider Seiten wollen in den kommenden 60 Tagen an einem dauerhaften Waffenstillstand arbeiten.

In Brüssel setzen ⁠die Staats- und Regierungschefs der EU ihre Beratungen auf ihrem Gipfeltreffen ‌fort. Wichtige Themen sind unter anderem ⁠die Wettbewerbsfähigkeit, der EU-Haushalt sowie der Iran-Krieg und seine Folgen.

Bei den Konjunkturdaten stehen die deutschen Erzeugerpreise im Fokus, die im Mai im Zuge des Ölpreisanstiegs durch den Iran-Krieg weiter ‌kräftig angezogen haben dürften.

Für starke ⁠Kursbewegungen könnte der Hexensabbat sorgen. An ⁠diesem großen Verfallstag versuchen Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Im Tagesverlauf verfallen Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. An der Wall Street findet wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 25.026,80

EuroStoxx50 6.323,27

EuroStoxx50-Future 6.329,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 51.564,70 +0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.500,58 +1,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai Kein Handel

Hang ⁠Seng Kein Handel

(Bericht von Sanne Schimanski, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)