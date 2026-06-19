Deutscher Leitindex

Dax sinkt wieder unter 25.000 Punkte - wenig Impulse

onvista · Uhr
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Das Logo des Dax.
Quelle: Adobe.com/FilipB

Nach anfänglichen Gewinnen hat der Dax am Freitag, dem großen Verfallstag für Futures und Optionen an den Terminmärkten, ins Minus gedreht. Am Nachmittag verlor der Dax rund 0,3 Prozent auf 24.956 Punkte. Damit ist die runde Marke von 25.000 Punkten erneut verloren gegangen. Erst am Vortag hatte der Leitindex erstmal seit Anfang Juni über dieser Marke geschlossen.

Aufgrund der feiertagsbedingt geschlossenen Börsen in den USA waren Impulse zum Wochenausklang rar. In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran kam es zu einer Pause. Medienberichten zufolge hat der Iran die Gespräche verschoben, weil Israel erneut den Libanon angegriffen habe. Die israelische Armee attackierte nach eigenen Angaben Stellungen der schiitischen Hisbollah-Miliz im Südlibanon aus der Luft. Zuvor habe die Hisbollah Raketen auf israelische Soldaten abgefeuert, schrieb die Armee auf X.

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