Deutsche Anleihen geben etwas nach

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab am Morgen um 0,13 Prozent auf 126,34 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,96 Prozent.

Zwar habe das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran die Risikostimmung an den Finanzmärkten generell gestützt, heißt es in einer Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank. Mit der jüngsten Entwicklung dürfte sich auch die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verringert haben. Dennoch gehen die Commerzbank-Experten davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Geldpolitik eher vorsichtig vorgehen wird. Es könnte noch länger dauern, bis sich ein Rückgang der Inflation zeigen wird.

Im weiteren Tagesverlauf wird am Markt nicht mit größeren Impulsen gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/jha/

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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