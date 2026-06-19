dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.06.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Hornbach steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn

BORNHEIM - Der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach ist mit mehr Umsatz ins Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Dabei profitierte der Konzern vor allem von der guten Entwicklung der Bau- und Gartenmärkte im europäischen Ausland, wie er am Freitag in Bornheim mitteilte. Operativ verdiente Hornbach Holding wegen gestiegener Kosten aber etwas weniger als ein Jahr zuvor. Das Management sieht das Unternehmen mit Blick auf seine Jahresprognose jedoch "auf einem guten Weg". Bei den Anlegern kam das gut an.

'HB': EU bereitet Zölle auf chinesische Plug-in-Hybridautos vor

BRÜSSEL - Die Europäische Union will angesichts des anziehenden Wettbewerbs mit chinesischen Autobauern laut einem Pressebericht Einfuhrzölle auf Plug-in-Hybride aus der Volksrepublik einführen. Eine Untersuchung sei bereits vorbereitet, berichtete das "Handelsblatt" ("HB") am Donnerstagabend unter Berufung auf hochrangige EU-Beamte und Industriekreise. Daher könne die EU-Kommission schnell Zölle verhängen, sobald eine Mehrheit der EU-Staaten zustimme. Ziel seien zusätzliche Ausgleichszölle auf Fahrzeuge chinesischer Hersteller wie BYD , Chery und SAIC (MG).

Schaeffler baut Kampfdrohnen mit französischem Partner

HERZOGENAURACH - Das bisher vor allem für die Autoindustrie tätige Zulieferunternehmen Schaeffler will gemeinsam mit einem französischen Partner von November an täglich 100 Kampf- und Abfangdrohnen herstellen. Die Drohnen sollen in einem Werk des französischen Partners Delair in Frankreich produziert werden, teilte Schaeffler in Herzogenaurach mit. Zunächst sollen Drohnen des Typs Damocles und Abfangdrohnen des Typs Aspik hergestellt werden. Schaeffler wolle Komponenten liefern und dazu beitragen, die Produktion bei Delair für größere Ausstöße zu ertüchtigen.

Rheinmetall-Chef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz

VILLEPINTE - Angesichts des rasanten technischen Fortschritts in der Rüstungsbranche hat Rheinmetall -Chef Armin Papperger globale Regeln angemahnt, damit künftig weiterhin Menschen über die Schussabgabe in Kriegen entscheiden und keine Maschinen mit Künstlicher Intelligenz (KI).

BMW bereitet im Sommer Leipziger Werk für neue E-Autos vor

LEIPZIG - Wer künftig einen neuen Elektro-BMW fährt, könnte ihn aus Sachsen bekommen. Das BMW-Werk Leipzig bereitet sich derzeit auf die sogenannte "Neue Klasse" vor - die nächste Generation vollelektrischer Fahrzeuge des Konzerns. Dafür soll die Fabrik in diesem Sommer für mehrere Wochen umgebaut werden.

Bund und KfW verlängern beliebte Neubauförderung

BERLIN - Um den Wohnungsbau anzukurbeln, verlängern der Bund und die Förderbank KfW die beliebte EH-55-Neubauförderung. Sie könne weiter beantragt werden, bis die Fördermittel komplett ausgeschöpft seien - maximal jedoch bis Jahresende, teilten das Bundesbauministerium und die KfW mit.

Erneut Warnstreiks im Handel - 31 Ikea-Filialen betroffen

BERLIN - Tausende Beschäftigte im Handel haben in der laufenden Tarifrunde erneut ihre Arbeit niedergelegt. Im Mittelpunkt der bundesweiten Warnstreiks, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, stand diesmal die Möbelhauskette Ikea. 31 Einrichtungshäuser seien "in unterschiedlicher Stärke im Arbeitskampf", teilte Verdi mit.

ROUNDUP/Digitaler und schneller: Hubertz will Baukosten senken

FRANKFURT - Bundesbauministerin Verena Hubertz will mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen die stark gestiegenen Baukosten in Deutschland senken und den Wohnungsmangel bekämpfen. Die SPD-Politikerin legte bei einer Investorenkonferenz mit Vertretern der Immobilien- und Finanzbranche in Frankfurt einen 13-Punkte-Aktionsplan vor. Darin zielt Hubertz auf mehr Digitalisierung, einfache Bauweisen, schnellere Prozesse und Förderprogramme, die für Bauherren leichter durchschaubar sein sollen.

Ottobock verkauft Rollstuhlgeschäft

DUDERSTADT - Ottobock verschlankt sich mit dem Verkauf seines Rollstuhlgeschäfts. Der Prothesenhersteller habe eine Vereinbarung zum Verkauf des Geschäftsbereichs "Human Mobility" an das internationale Medizintechnikunternehmen DHCare geschlossen, teilte das SDax-Unternehmen am Freitag in Duderstadt mit. Der Abschluss des Geschäfts soll im zweiten Halbjahr 2026 erfolgen. Finanzielle Details zum Verkauf wurden nicht mitgeteilt. Mit dem Verkauf will sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft mit Prothesen konzentrieren. An der Börse notierte die Aktie zuletzt 2,4 Prozent höher bei 51,50 Euro.

ROUNDUP: US-Untersuchung wegen deutscher Arzneipreise - Zölle drohen

WASHINGTON - Die US-Regierung hat eine Untersuchung wegen mutmaßlich unfairer Arzneimittelpreise in Deutschland aufgenommen. Dabei gehe es um die Frage, ob US-amerikanische Patienten einen unverhältnismäßig großen Anteil der Kosten für Forschung und Entwicklung schultern, teilte das Büro des Handelsbeauftragten Jamieson Greer mit. Er beruft sich auf ein Handelsgesetz von 1974, das je nach Ausgang Zölle rechtfertigen könnte.

Mehr 'Gewinnermentalität' beim Personal - was Mercedes plant

STUTTGART - Der Autobauer Mercedes-Benz will mehr aus seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herausholen und deren "Gewinnermentalität" stärken. "Im Kern geht es um die Frage, was wir tun können, um noch mehr aus uns rauszuholen", sagte die Personal- und IT-Vorständin Britta Seeger der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Jeder in seiner Rolle müsse immer wieder gucken, was er optimieren kann.

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