EQS-Adhoc: Good Brands AG: Signifikanter Ertrag in Höhe von 1,1 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Erhebliche außerordentliche Erträge/Sonstiges

Good Brands AG: Signifikanter Ertrag in Höhe von 1,1 Mio. Euro



19.06.2026 / 14:40 CET/CEST

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Neben dem Management der eigenen Portfoliogesellschaften betreut die Good Brands auch strategische Partner im Bereich Portfoliomanagement und EXIT-Vorbereitungen. Hierzu sehen die Verträge neben monatlichen fixen Vergütungen auch erfolgsabhängige Vergütungen vor. Eine von der Good Brands begleitete Transaktion wurde heute erfolgreich abgeschlossen und die Good Brands erhält hieraus eine Vergütung in Höhe von rund 1.100 TEUR, die in den nächsten 14 Tagen vereinnahmt wird. Je nach Geschäftsentwicklung des Veräußerungsobjektes sind weitere Erträge von insgesamt bis zu 300 TEUR in den nächsten drei Jahre möglich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Good Brands AG Turleystraße 8 68167 Mannheim Deutschland Telefon: 0151 - 17485936 E-Mail: langner@goodbrands-ag.com Internet: www.goodbrands-ag.com ISIN: DE000A2AA5A0 WKN: A2AA5A Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 2350116

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