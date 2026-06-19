EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Erich Harsch, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2026 / 11:36 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Erich
|Nachname(n):
|Harsch
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
b) LEI
|529900EGQZ79V21LBL44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006083405
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|78,80 EUR
|1.970,00 EUR
|79,00 EUR
|6.399,00 EUR
|78,90 EUR
|2.445,90 EUR
|79,00 EUR
|3.397,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|78,9550 EUR
|14.211,9000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|19.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstraße 11
|76879 Bornheim (Pfalz)
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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