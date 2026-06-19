EQS-DD: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Erich Harsch, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.06.2026 / 11:36 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Erich Nachname(n): Harsch

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

b) LEI

529900EGQZ79V21LBL44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006083405

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 78,80 EUR 1.970,00 EUR 79,00 EUR 6.399,00 EUR 78,90 EUR 2.445,90 EUR 79,00 EUR 3.397,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 78,9550 EUR 14.211,9000 EUR

e) Datum des Geschäfts

19.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbachstraße 11 76879 Bornheim (Pfalz) Deutschland

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