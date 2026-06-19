EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Christian Greiner, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.06.2026 / 17:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christian
Nachname(n):Greiner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG

b) LEI

5299008RI8NGQL3F3J12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005199905

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,66 EUR266.220,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,66 EUR266.220,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Internet:www.ludwigbeck.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105660 19.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ludwig Beck

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktienheute, 07:04 Uhr · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Mega-IPO
So lief mein Zeichnungs-Zock bei SpaceX16. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen