EQS-DD: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Consens Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Verkauf
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2026 / 17:28 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Consens Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Christian
|Nachname(n):
|Greiner
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
b) LEI
|5299008RI8NGQL3F3J12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005199905
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|15,66 EUR
|62.640,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|15,66 EUR
|62.640,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|17.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
19.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
|Marienplatz 11
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.ludwigbeck.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105658 19.06.2026 CET/CEST
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