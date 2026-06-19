EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.06.2026 / 10:07 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Herr Dr. Vorname: Werner Nachname(n): Utz

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Uzin Utz SE

b) LEI

529900LG4MEW8I54JM22

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007551509

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 62,80 EUR 15.700 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 62,8000 EUR 15.700,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Quotrix MIC: XDUS

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Uzin Utz SE Dieselstraße 3 89079 Ulm Deutschland Internet: https://de.uzin-utz.com/

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