EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
19.06.2026 / 10:26 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Herr Dr.
|Vorname:
|Werner
|Nachname(n):
|Utz
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Uzin Utz SE
b) LEI
|529900LG4MEW8I54JM22
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007551509
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|64,92 EUR
|16.230 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|64,9200 EUR
|16.230,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|18.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Quotrix
|MIC:
|XDUS
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Uzin Utz SE
|Dieselstraße 3
|89079 Ulm
|Deutschland
|Internet:
|https://de.uzin-utz.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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