EQS-HV: STRABAG SE: ÄNDERUNG DER DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG

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EQS-News: STRABAG SE / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
STRABAG SE: ÄNDERUNG DER DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG

19.06.2026 / 08:55 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
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STRABAG SE

Villach

ÄNDERUNG DER DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG

zur Dividende für das Geschäftsjahr 2025

ISIN: AT000000STR1

In der am 12.6.2026 abgehaltenen 22. Ordentlichen Hauptversammlung der STRABAG SE wurde für das Geschäftsjahr 2025 die Ausschüttung einer Dividende von € 2,90 je dividendenberechtigter Stückaktie, mit Dividendenzahltag am 23.6.2026 und Dividenden-Extag am 17.6.2026, beschlossen. Am 12.6.2026 wurde dazu die Dividendenbekanntmachung veröffentlicht.

1. Ursprüngliche Dividendenbekanntmachung

Gemäß Dividendenbekanntmachung vom 12.6.2026 war zur Zahlung der Dividende eine Abwicklung über Wertrechte (ISIN AT0000A3VAG7) vorgesehen, die plangemäß am 23.6.2026 für jede Inhaberaktie bei der Depotbank der jeweiligen Aktionärin bzw. des jeweiligen Aktionärs eingebucht werden sollten, wobei das Wertrecht zum Bezug der Dividende, Zug-um-Zug gegen Übertragung des Wertrechts, berechtigt hätte.

Die Gesellschaft hat sich mit der Dividendenbekanntmachung vorbehalten, die Modalitäten der Dividendenauszahlung zu ändern.

2. Geänderte Dividendenbekanntmachung Für die in der Hauptversammlung vom 12.6.2026 beschlossene Dividende für das Geschäftsjahr 2025 erfolgt am 23.6.2026 eine direkte Auszahlung der Dividende über die OeKB CSD GmbH an die jeweilige Depotbank der Aktionärinnen bzw. Aktionäre.

Die Auszahlung der Dividende über die OeKB CSD GmbH ohne Wertrechte- Abwicklung ist nunmehr möglich, da bei der Dividendenauszahlung auf andere Weise sichergestellt ist, dass STRABAG SE keine Dividendenzahlung an MESCHDUNARODNAJA KOMPANIJA AKZIONERNOE OBSCHTSCHESTWO „RASPERIA TRADING LIMITED“, [MKAO „Rasperia Trading Limited“] leistet.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich 27,5 % Kapitalertragsteuer (KESt) durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Als Zahlstelle fungiert die Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien.

Es werden daher keine Wertrechte für die Aktionärinnen bzw. Aktionäre bezüglich der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 eingebucht.

Dementsprechend erfolgt auch keine Spesenvergütung.

Villach, im Juni 2026

Der Vorstand

19.06.2026 CET/CEST
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:STRABAG SE
Donau-City-Straße 9
1220 Wien
Österreich
Telefon:+43 1 22422 – 1089
Fax:+43 1 22422 - 1177
E-Mail:investor.relations@strabag.com
Internet:www.strabag.com
ISIN:AT000000STR1
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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2341498 19.06.2026 CET/CEST

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