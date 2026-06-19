EQS-News: Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet ein Gesamtportfolio von rund 472 Millionen US-Dollar, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token

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Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldet ein Gesamtportfolio von rund 472 Millionen US-Dollar, darunter OpenAI, Beast Industries, mehr als 16.000 ETH und über 283 Millionen WLD-Token



19.06.2026 / 14:45 CET/CEST

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Zusammensetzung der Eightco-Kassenbestände zum 18. Juni 2026: 90 Mio. US-Dollar an OpenAI-Anteilen (indirekt), 18 Mio. US-Dollar an Beast Industries-Anteilen, 16.278 ETH, 283 Millionen WLD-Bestände sowie 149 Mio. US-Dollar an Barmitteln und Barmitteläquivalenten, insgesamt rund 472 Millionen US-Dollar

OpenAI gab kürzlich bekannt, dass es einen vertraulichen S-1-Antrag eingereicht hat und damit den Weg für einen Börsengang ebnet

World bietet eine Lösung für das Problem des „doppelten Menschen" in einer Welt, in der Deepfakes immer weiter um sich greifen

Eightco bietet eine indirekte Beteiligung an einigen der innovativsten Privatunternehmen, darunter OpenAI und Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) („Eightco" oder das „Unternehmen") hat heute einen aktuellen Überblick über seine Gesamtbeteiligungen gegeben und dabei seine wachsende Präsenz im Bereich digitaler Vermögenswerte sowie strategische Investitionen in führende private Technologieunternehmen hervorgehoben.

Eightco Holdings Inc. (OCTO), Worldâ€™s First Worldcoin (WLD) Treasury Strategy

Stand: 17. Juni 2026, 19:30 Uhr ET umfassen die Bestände von ORBS eine Investition in Höhe von 90 Millionen US-Dollar (indirekt über SPVs) in OpenAI, eine finanzierte Investition in Höhe von 18 Millionen US-Dollar in Beast Industries, eine Investition in Höhe von 1 Million US-Dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) zu 0,66 US-Dollar pro WLD (pro Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) und insgesamt rund 149 Millionen US-Dollar an Bargeld und Stablecoins für die Gesamtbestände von etwa 472 Millionen US-Dollar.

Die wichtigsten Schlagzeilen, die die Nachrichten bestimmen:

Das Management von ORBS ist der Ansicht, dass das Treasury-Portfolio des Unternehmens einige der wichtigsten Komponenten für das künftige KI- und digitale Finanzsystem enthält. Zu den wichtigsten Beteiligungen der letzten Wochen gehören:

Vor kurzem gab SpaceX die Übernahme von Cursor im Wert von 60 Milliarden US-Dollar bekannt, um seine KI-Software und Programmierkapazitäten über seine KI-Sparte zu stärken. Cursor ist eine der am schnellsten wachsenden KI-Programmierplattformen und hat sich zu einem bedeutenden KI-Produkt für Unternehmen entwickelt. Diese Übernahme bestärkt das Interesse der Investoren an KI-Infrastruktur und Produktivitätssoftware weiter (Reuters).

Diese Woche brach MrBeast einen weiteren Rekord, indem er 500 Millionen Abonnenten auf YouTube erreichte und damit als erster Creator diesen Meilenstein erreichte (TheWrap).

„Der Börsengang von KI-Unternehmen ist eine positive Entwicklung für den gesamten Sektor. Da Investoren zunehmend Zugang zu führenden KI-Unternehmen erhalten, weitet sich das Interesse oft auf das gesamte Ökosystem aus, was Unternehmen wie ORBS mehr Sichtbarkeit und Chancen verschafft", sagte Thomas „Tom" Lee, Vorstandsmitglied von Eightco.

Eightco: Zugang zu wichtigen Megatrends

Eightco ist auf drei Megatrends ausgerichtet, die nach Einschätzung des Unternehmens das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden: Künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator Economy, mit Positionen in jedem Trend durch indirekte Investitionen in OpenAI (19 % der Treasury-Bestände von ORBS), Worldcoin (39 %) und Beast Industries (4 %).

Künstliche Intelligenz – OpenAI

Eightco hat etwa 90 Millionen US-Dollar in Zweckgesellschaften investiert, die an Kapitalbeteiligungen an der Muttergesellschaft von OpenAI beteiligt sind, was etwa 19 % der Treasury-Vermögenswerte ausmacht, eine der höchsten gemeldeten Konzentrationen aller börsennotierten Vehikel.

ChatGPT, die Verbraucher-App von OpenAI, ist weltweit die Nummer 1 unter den KI-Apps für Verbraucher (Sensor Tower) und hat im Februar 2026 die Marke von 900 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern überschritten, womit sie die am schnellsten wachsende Verbrauchertechnologie der Geschichte ist (UBS via Reuters).

Digitale Identität – WLD-Token

Eightco hält mehr als 283 Millionen WLD, was etwa 8,3 % des im Umlauf befindlichen Bestands entspricht. Dies ist die weltweit größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position und macht etwa 39 % des Vermögens der Eightco-Kasse aus.

Worldcoin ist der native Token von World, einem globalen Proof-of-Human-Netzwerk, das von Tools for Humanity, mitbegründet von Sam Altman und Alex Blania, aufgebaut wurde und von der World Foundation betreut wird. Die Orb-Geräte stellen eine datenschutzwahrende World ID aus, mit der verifiziert wird, dass ein Nutzer ein einzigartiger Mensch und kein KI-Agent ist.

Nach dem von World angekündigten Geschäftsmodell zahlen Anwendungen Gebühren pro Verifizierung, während die Verifizierung für Endnutzer kostenlos bleibt. Sowohl Aussteller von Berechtigungsnachweisen als auch das World-Protokoll monetarisieren dabei die Authentifizierung verifizierter echter Menschen. World sieht in 13 Branchen, darunter Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI, eine adressierbare Umsatzchance von insgesamt 6,35 Billionen US-Dollar (laut Tools for Humanity).

Creator-Ökonomie – Beast Industries

Eightco hat 18 Millionen Dollar in Aktien von Beast Industries investiert, was etwa 4 % des Eigenkapitals entspricht.

Beast Industries verfügt über eine der weltweit größten direkten Reichweiten bei Verbrauchern und erreicht plattformübergreifend insgesamt mehr als 500 Millionen Follower, gestützt auf MrBeast als die weltweit meistgesehene Person auf YouTube. Da KI die Produktion von Inhalten zunehmend austauschbar macht, werden Verbreitung und Vertrauen des Publikums zu zunehmend knappen Vermögenswerten.

Informationen zu Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das eine in ihrer Art einzigartige Worldcoin (WLD)-Treasury-Strategie verfolgt und Anlegern über einen einzigen Ticker ein indirektes Engagement in drei der prägenden Trends dieses Zyklus bietet: künstliche Intelligenz durch die indirekte Investition in OpenAI, digitale Identität durch die Position als größter börsennotierter Inhaber von WLD und des Proof-of-Human-Protokolls sowie die Creator-Ökonomie durch die Eigenkapitalbeteiligung an MrBeasts Beast Industries. Unterstützt von führenden institutionellen Investoren, darunter Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera und GSR, baut Eightco die Infrastrukturebene für Proof-of-Human-Verifizierung im Zeitalter agentischer KI auf.

Weitere Informationen: X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ORBS-Aktie?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Nasdaq. ORBS bietet indirekten Zugang zu: OpenAI und Beast Industries.

Wer besitzt die meisten Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) hält 283 Millionen WLD, etwa 8,3 % des Umlaufangebots und die größte öffentlich bekannt gegebene institutionelle Position weltweit.

Was ist Proof of Human?

Proof of Human ist eine kryptografische Verifizierung, die bestätigt, dass ein Nutzer ein einzigartiger, lebender Mensch und kein Bot oder KI-Agent ist. Sie bildet eine grundlegende Infrastruktur für soziale Netzwerke, Bankwesen, agentischen Handel und jedes System, das im Zeitalter agentischer KI das Prinzip „eine Person, ein Konto" erfordert.

Wie hängt Eightco (ORBS) mit Proof of Human zusammen?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ist der größte öffentlich offengelegte institutionelle Inhaber von Worldcoin (WLD), dem Token, der das Proof-of-Human-Netzwerk von World antreibt.

Wer ist Geschäftsführer von Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell ist CEO von Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Dem Verwaltungsrat des Unternehmens gehören Tom Lee, geschäftsführender Partner und Leiter der Research-Abteilung bei Fundstrat sowie Vorsitzender von Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR), sowie Brett Winton, Chef-Futurist bei ARK Invest, als Berater des Verwaltungsrats an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, können als zukunftsgerichtet angesehen werden. Dazu gehören unter anderem Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens, dass künstliche Intelligenz, digitale Identität und die Creator-Economy das nächste Jahrzehnt der Innovation prägen werden; die Überzeugung des Unternehmens, dass sein Treasury-Portfolio einige der wichtigsten Komponenten für das zukünftige KI- und digitale Finanzsystem enthält; Aussagen zum Potenzial einer Direktnotierung oder eines Börsengangs von OpenAI nach Einreichung eines vertraulichen S-1-Formulars; Tom Lees Aussage, dass der Börsengang von KI-Unternehmen eine positive Entwicklung für den gesamten Sektor darstellt und dass sich das Interesse oft auf das gesamte Ökosystem ausweitet, wenn Investoren verstärkt in führende KI-Unternehmen investieren, was Unternehmen wie ORBS mehr Sichtbarkeit und Chancen verschafft; Aussagen darüber, dass ChatGPT die am schnellsten wachsende Verbrauchertechnologie der Geschichte ist; die Überzeugung, dass die „Proof-of-Human"-Verifizierung im Zeitalter der agentenbasierten KI zu einer unverzichtbaren Infrastruktur für soziale Netzwerke, das Bankwesen, den agentenbasierten Handel und Finanzsysteme wird; Aussagen, dass World eine Lösung für das „Double-Human"-Problem in einer Welt bietet, in der Deepfakes immer weiter um sich greifen; Aussagen bezüglich des adressierbaren Umsatzpotenzials von World in Höhe von 6,35 Billionen US-Dollar branchenübergreifend in den Bereichen Bankwesen, E-Commerce, Gaming, soziale Medien und agentische KI; Aussagen zur Position des Unternehmens als weltweit größter öffentlich bekannter institutioneller Inhaber von WLD; Aussagen, dass Verbreitung und das Vertrauen des Publikums zunehmend zu knappen Ressourcen werden, da KI die Produktion von Inhalten zur Massenware macht; sowie Aussagen dazu, dass das Unternehmen die Infrastruktur für die menschliche Verifizierung im Zeitalter der agentischen KI aufbaut. Wörter wie „plant", „erwartet", „wird", „rechnet mit", „fortsetzen", „erweitern", „voranbringen", „entwickeln", „glaubt", „Prognose", „Ziel", „kann", „bleiben", „prognostizieren", „Ausblick", „beabsichtigen", „schätzen", „könnte", „sollte" sowie andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung und Aussage sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Annahmen des Managements, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und keine Garantie für die künftige Leistung darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem: die Unfähigkeit des Unternehmens, die Geschäftsführung oder den Betrieb privater Unternehmen zu steuern, an denen das Unternehmen nicht als Mehrheitsaktionär beteiligt ist, darunter OpenAI und Beast Industries; das Risiko von Verlusten oder Wertminderungen bei den strategischen Investitionen des Unternehmens, einschließlich seiner indirekten Beteiligung am Eigenkapital von OpenAI (gehalten über Zweckgesellschaften), seiner Beteiligung an WLD und seiner Beteiligung am Eigenkapital von Beast Industries; die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen der Nasdaq für die fortgesetzte Notierung weiterhin zu erfüllen; unerwartete Kosten, Aufwendungen oder Ausgaben, die die Kapitalressourcen des Unternehmens schmälern oder anderweitig den Kapitaleinsatz verzögern; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zur Finanzierung oder zum Ausbau seiner Geschäftstätigkeit oder strategischer Investitionen zu beschaffen; Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten, einschließlich WLD und ETH, die den Wert der eigenen Bestände des Unternehmens erheblich beeinträchtigen könnten; regulatorische Änderungen, künftige Gesetzgebung und Vorschriften, die sich negativ auf digitale Vermögenswerte, die Einführung künstlicher Intelligenz oder die Erfassung biometrischer Daten auswirken; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Einführung und Marktakzeptanz der „Proof-of-Human"-Technologie und des „World"-Netzwerks; Unsicherheit hinsichtlich des Tempos und des Verlaufs des Einsatzes agentenbasierter KI in Unternehmens- und Verbraucheranwendungen; Unsicherheit hinsichtlich der Produkt-Roadmap von OpenAI sowie des Zeitpunkts oder des Erfolgs eines möglichen Börsengangs (IPO) oder einer Direktnotierung; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit von Beast Industries, seine Wachstumsprognosen zu erreichen; Wettbewerb auf den Märkten für digitale Identitäten und KI-Infrastruktur; Abhängigkeit von Drittquellen bei der Bewertung bestimmter Investitionen; Unsicherheit hinsichtlich des anhaltenden Erfolgs von MrBeast und der Leistung des creator-orientierten Geschäftsmodells von Beast Industries; Risiken im Zusammenhang mit den konzentrierten Positionen des Unternehmens in bestimmten digitalen Vermögenswerten und Investitionen in Privatunternehmen; sowie sich wandelnde öffentliche und staatliche Standpunkte zu digitalen Vermögenswerten oder Branchen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten wird davor gewarnt, sich unangemessen stark auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Eine Erörterung weiterer Risiken und Unsicherheiten sowie anderer wichtiger Faktoren, die jeweils dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Eightco von den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, findet sich in den Einreichungen von Eightco bei der Securities and Exchange Commission („SEC"), einschließlich der Risikofaktoren und anderer Offenlegungen im Jahresbericht auf Formular 10-K, der am 15. April 2026 bei der SEC eingereicht wurde, sowie in anderen öffentlich verfügbaren SEC-Einreichungen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum der Veröffentlichung. Eightco übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Überarbeitungen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um künftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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