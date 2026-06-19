EQS-News: HIVE’s BUZZ HPC schließt mit Bell AI Fabric einen Vertrag in Höhe von 220 Millionen US-Dollar über unabhängige KI-GPUs für Cohere Inc. ab.

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HIVE’s BUZZ HPC schließt mit Bell AI Fabric einen Vertrag in Höhe von 220 Millionen US-Dollar über unabhängige KI-GPUs für Cohere Inc. ab.



19.06.2026 / 14:36 CET/CEST

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18. Juni 2026

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags des Unternehmens vom 16. Juni 2026 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025 dar.



Vancouver, BC, 18. Juni 2026 — HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE) (Nasdaq: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“) gab heute über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft BUZZ High Performance Computing Inc. („BUZZ HPC“) den Abschluss eines wegweisenden Vertrags über eine unabhängige KI-Infrastruktur bekannt, an der Bell Canada (TSX: BCE | NYSE: BCE) und Cohere Inc. beteiligt sind. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein im kanadischen KI-Infrastruktur-Ökosystem dar.

Die Zusammenarbeit vereint die nationale Rechenzentrums- und Konnektivitätsplattform „Bell AI Fabric“, die sicherheitsorientierten KI-Lösungen der Enterprise-Klasse sowie die Fähigkeiten im Bereich großer Sprachmodelle von Cohere und die Expertise von BUZZ HPC im Bereich der NVIDIA-beschleunigten GPU-Cloud und der KI-Fabriken zu einem einzigen, integrierten kanadischen KI-Bündel. Gemeinsam stellen die Unternehmen eine in Kanada entwickelte, umfassende voll funktionsfähige unabhängige KI-Infrastruktur bereit, die für kanadische Unternehmens- und Regierungskunden geeignet ist.

BUZZ HPC hat einen dreijährigen GPU-Cloud-Vertrag mit einem Gesamtwert von rund 220 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Über BUZZ HPC hat HIVE eine NVIDIA-KI-Infrastruktur beschafft, die auf 2.304 NVIDIA Grace Blackwell-GPUs basiert und Teil von NVIDIA GB200 NVL72-Rack-Scale-Systemen ist, die über ein NVIDIA Quantum InfiniBand-Scale-Out-Netzwerk miteinander verbunden sind. Die Systeme wurden nach den Standards der NVIDIA-Referenzarchitektur gebaut und nutzen fortschrittliche Flüssigkeitskühlung.

BUZZ HPC wird seine unabhängige KI-Cloud- und GPU-Cluster-Infrastruktur in der eigens dafür errichteten Anlage von Bell in Merritt, British Columbia, bereitstellen. Die Bereitstellung wird die Hochleistungsrechenebene bilden, auf der Cohere seine Grundmodelle und KI-Lösungen für Unternehmen sowie Regierungskunden in ganz Kanada betreiben wird. Die KI-Fabriken von BUZZ HPC werden mit erneuerbarer Energie betrieben und sind auf eine extrem niedrige Energieeffizienz (PUE) ausgelegt, wodurch GPU-Kapazität im industriellen Maßstab für eine der strategisch wichtigsten KI-Implementierungen Kanadas bereitgestellt wird.

Kanadas nationale KI-Strategie hat ein klares Mandat: in die technologische Souveränität Kanadas zu investieren und kanadische Daten unter kanadischer Kontrolle zu sichern. Diese Partnerschaft unterstützt dieses Mandat direkt, indem sie kanadische Konnektivität, kanadische Recheninfrastruktur und kanadische KI-Modelle zu einer sicheren nationalen Plattform vereint.

HIVE finanziert den Kauf der NVIDIA Grace Blackwell-Rack-Scale-Systeme mit einem Teil der Erlöse aus seiner kürzlich im April 2026 abgeschlossenen Finanzierung durch Wandelanleihen in Höhe von 115 Millionen US-Dollar. Hypertec, ein erfahrenes kanadisches OEM-Unternehmen mit 42 Jahren Erfahrung im Bereich Hochleistungsrechnen, liefert eine maßgeschneiderte GPU-Serverlösung – von der Hardwarebeschaffung und Systemintegration bis hin zur Installation, Inbetriebnahme und OEM-Unterstützung.

Die Partnerschaft stärkt die Position von BUZZ als führender Anbieter einer unabhängigen KI-Cloud auf dem kanadischen Markt weiter, während Bell AI Fabric als Bindeglied des kanadischen Ökosystems für unabhängige KI fungiert. Gemeinsam integriert die Plattform Konnektivität, Rechenzentren, Rechenleistung, professionelle Dienstleistungen und Cybersicherheit in eine einheitliche nationale KI-Infrastrukturplattform. Für Unternehmens- und Regierungskunden bietet das kombinierte Bündel eine verbesserte Kontrolle über die Souveränität der Rechenleistung, die Modellsicherheit, die Leistung und die operative Governance. Die Recheninfrastruktur verbleibt vollständig innerhalb der kanadischen Grenzen und wird nach kanadischen Standards betrieben.

Kommentar der Geschäftsleitung

„Kanada hat Pionierarbeit im Bereich der modernen künstlichen Intelligenz geleistet. Was uns gefehlt hat, war nicht das Talent, sondern die industrielle Infrastruktur, um dieses Talent in großem Maßstab zu kommerzialisieren, bevor andere dies für uns tun. Diese Partnerschaft mit Bell und Cohere ist ein entscheidender Moment. BUZZ HPC ist die GPU-Fabrik-Ebene, die Kanadas KI-Ambitionen von politischen Versprechen in produktive nationale Assets verwandelt. Erfahrene Investoren wissen, dass sich die Unternehmen, die heute unabhängige KI-Infrastruktur aufbauen, für ein Jahrzehnt asymmetrischer Renditen positionieren. HIVE ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das an der Schnittstelle zwischen Tier-I-Rechenzentren, KI-Rechenleistung und unabhängiger Infrastruktur tätig ist, und dieses Abkommen bestätigt diese These auf höchster Ebene der kanadischen Unternehmenswelt.“

— Frank Holmes, Executive Chairman, HIVE Digital Technologies

„Wir freuen uns sehr, bekannt geben zu können, dass unser vertraglich vereinbartes HPC-Umsatzziel die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat. Wir gehen davon aus, dass diese NVIDIA-GB200-Implementierung Ende 2026 bis Anfang 2027 in Betrieb gehen wird und unseren derzeit realisierten ARR von 35 Millionen Dollar um einen vertraglich vereinbarten ARR von etwa 70 Millionen Dollar ergänzen wird. Eine technologische Revolution erfordert neue Infrastruktur. Die industrielle Revolution erforderte Fabriken. Das Internet erforderte Glasfasernetzwerke und Hyperscale-Rechenzentren. Künstliche Intelligenz erfordert AI-Fabriken, Tier-III-Rechenzentren mit für KI optimierten GPU-Rechenclustern – genau das bauen wir auf. Diese Implementierung vereint kanadische Konnektivität und Rechenleistung in kanadischen Rechenzentren, in denen kanadische KI-Grundmodelle laufen. Das Ergebnis ist eine einheitliche Plattform, die in der Lage ist, einige der anspruchsvollsten KI-Workloads der Welt zu unterstützen. Unser Ziel ist einfach: saubere Energie in großem Maßstab in Intelligenz umzuwandeln und Kanada zu einer der wichtigsten unabhängigen KI-Regionen der Welt zu machen. Diese Partnerschaft zeigt, dass Kanada bereit ist, eine Führungsrolle zu übernehmen.“

— Aydin Kilic, Präsident und CEO, HIVE Digital Technologies

„KI beginnt mit hervorragenden Modellen und Software, entfaltet ihre transformative Kraft jedoch erst, wenn sie von der richtigen Infrastruktur unterstützt wird. Bei BUZZ verstehen wir KI als Energie, die in Intelligenz umgewandelt und über eine unabhängige kanadische Plattform gemeinsam mit Bell und Cohere in großem Maßstab bereitgestellt wird. Jahrelang war Kanada weltweit führend in der KI-Forschung, importierte jedoch einen Großteil der Infrastruktur, die für die Skalierung erforderlich war. Das ändert sich nun.

Diese Partnerschaft vereint eine Kombination von Fähigkeiten, die es heute nirgendwo sonst in Kanada gibt: die nationale Plattform von Bell, die erstklassigen KI-Lösungen für Unternehmen von Cohere, die in Kanada hergestellten GPU-Server von Hypertec sowie die KI-Fabrik und die unabhängige KI-Cloud von BUZZ, die auf der Full-Stack-KI-Infrastruktur von NVIDIA basieren. Was wir gemeinsam aufgebaut haben, ist mehr als eine Technologiepartnerschaft. Wir haben eine KI-Fertigungsplattform für Kanada geschaffen. Diese KI-Fabriken wandeln erneuerbare Energie in eines der wertvollsten Produkte der Welt um: Intelligenz.

Die Bedeutung dieser Entwicklung geht über einen einzelnen Vertrag hinaus. In den nächsten zehn Jahren wird jede Branche rund um KI neu aufgebaut werden. Die Länder, die über die Infrastruktur verfügen, werden den wirtschaftlichen Wert für sich beanspruchen. Die Länder, die dies nicht tun, werden sie mieten. Wir haben uns für den Aufbau entschieden. Diese Implementierung schafft unabhängige kanadische Rechenkapazität im industriellen Maßstab, mit der fortschrittliche KI-Systeme vollständig innerhalb der kanadischen Grenzen betrieben, optimiert und bereitgestellt werden können. Die Zukunft ist nichts, was uns einfach widerfährt. Die Zukunft ist etwas, das wir gestalten. Heute unternimmt Kanada einen großen Schritt in Richtung des Aufbaus seiner eigenen Zukunft.“

— Craig Tavares, Präsident und COO, BUZZ HPC

Über HIVE

HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und gehörte zu den ersten börsennotierten Unternehmen, die die Erzeugung digitaler Vermögenswerte mit grüner Energie in den Vordergrund stellten. Heute baut und betreibt HIVE Tier-I- und Tier-III-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Infrastruktur von HIVE, die auf Hashrate-Services und GPU-beschleunigtem KI-Computing basiert, bietet skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com.

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Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

„Frank Holmes“

Executive Chairman

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Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO

Tel.: (604) 664-1078

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar

Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de

Über BUZZ HPC

BUZZ High Performance Computing (BUZZ), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX: HIVE, NASDAQ: HIVE) (das „Unternehmen“ oder „HIVE“), bietet Cloud-Services für Unternehmen und groß angelegte GPU-Cluster in vertikal integrierten Rechenzentren an. Als stolzes kanadisches Unternehmen baut BUZZ unabhängige KI-Fabriken auf und ist dabei in 9 Zeitzonen und auf 3 Kontinenten tätig. Die Plattform unterstützt eine Reihe von Managed Services, darunter Kubernetes, Slurm, virtuelle Maschinen und Bereitstellungen von Bare-Metal-Systemen, die für KI, maschinelles Lernen und wissenschaftliche Workloads optimiert sind. Mit Hauptsitz in Kanada und globaler Reichweite ist BUZZ eine der ersten und wenigen unabhängigen kanadischen KI-Plattformen, die in großem Maßstab operieren. Seit 2017 hat das Unternehmen Supercomputing-Umgebungen in ganz Kanada und den nordischen Ländern bereitgestellt. Die KI-Fabriken werden vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben und sind auf eine extrem niedrige Energieeffizienz (Power Usage Effectiveness, PUE) ausgelegt. Sie beherbergen Tausende von GPUs in Industriequalität in Nordamerika, Südamerika und Europa, die für das Training, die Feinabstimmung und die Inferenz von KI-Modellen genutzt werden. Im Rahmen seiner „Green GPU“-Initiative verbindet BUZZ KI-Innovation mit Nachhaltigkeit und bietet lokales Fachwissen sowie eine globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter buzzhpc.ai

Über Bell

Bell ist Kanadas größtes Kommunikationsunternehmen¹ und führend in den Bereichen fortschrittliche Glasfaser- und Mobilfunknetze, Unternehmensdienstleistungen und digitale Medien. Durch die Bereitstellung von Technologien der nächsten Generation, die auf cloudbasierten und KI-gesteuerten Lösungen basieren, sorgen wir dafür, dass unsere Kunden vernetzt, informiert und unterhalten bleiben, und ermöglichen es Unternehmen, auf der Weltbühne zu bestehen. Weitere Informationen finden Sie unter Bell.ca oder BCE.ca.

¹ Basierend auf dem Gesamtumsatz und der Gesamtzahl der Kundenanschlüsse.

Über Cohere

Cohere wurde 2019 gegründet und ist ein führender Anbieter von sicherheitsorientierter Unternehmens-KI, der Grundmodelle und End-to-End-Produkte zur Lösung geschäftlicher Probleme entwickelt. Wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, um nahtlose Integration, individuelle Anpassung und benutzerfreundliche Lösungen zu bieten. Unsere All-in-One-Plattform bietet maximale Sicherheit, Datenschutz und Flexibilität bei der Bereitstellung – sowohl in der Cloud als auch in privaten Umgebungen und vor Ort. Cohere hat seinen Hauptsitz in Toronto und San Francisco und unterhält weitere Niederlassungen in London, New York, Montreal, Paris und Seoul, um Kunden weltweit zu betreuen.

Das Unternehmen hat rund 1,6 Mrd. USD von strategischen Technologieinvestoren (AMD Ventures, Salesforce Ventures, Oracle, Cisco), institutionellen Investoren (Radical Ventures, Inovia Capital, PSP Investments, HOOPP, BDC, Nexxus) sowie KI-Pionieren wie Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel und Raquel Urtasun eingeworben. Weitere Informationen finden Sie unter cohere.com.

Über die Hypertec Group

Hypertec wurde 1984 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Fachwissen, Innovation und starken Partnerschaften Herausforderungen durch technologische Lösungen in Chancen für nachhaltiges Wachstum zu verwandeln. Wir genießen das Vertrauen von Branchenführern aus den Bereichen KI, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, dem öffentlichen Sektor und anderen Bereichen. Wir betreuen Kunden in über 80 Ländern und befähigen sie, Grenzen zu überschreiten und ihre Branchen durch transformative Technologien anzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter www.hypertec.com.

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Zukunftsgerichtete Informationen

Mit Ausnahme der historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. „Zukunftsgerichtete Informationen“ in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: Aussagen zu Zeitplänen für die Einführung, prognostizierten jährlichen wiederkehrenden Umsätzen, erwarteter Auslastung, Investitionsausgaben, Betriebskosten, zukünftiger GPU-Kapazität, dem Ziel des Unternehmens, sein HPC-GPU-KI-Cloud-Geschäft auszubauen, sowie weitere zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und der damit verbundenen Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: Verzögerungen bei der Lieferung oder Inbetriebnahme von Anlagen, Veränderungen der Kundennachfrage, das Kreditrisiko der Gegenparteien, Schwankungen bei den Strom- und Betriebskosten, Preisdruck durch den Wettbewerb, regulatorische Entwicklungen, die Verfügbarkeit von Kapital sowie geopolitische Bedingungen und andere damit verbundene Risiken, wie sie ausführlicher in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens in dessen Einreichungen unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen hinsichtlich seiner Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne, des Zeitplans hierfür sowie damit zusammenhängender Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist zudem davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar; dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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