EQS-News: HORNBACH Gruppe startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr – Umsatz wächst in Q1 2026/27 um 4,9%

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HORNBACH Gruppe startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr – Umsatz wächst in Q1 2026/27 um 4,9%



19.06.2026 / 07:00 CET/CEST

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HORNBACH Gruppe startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr – Umsatz wächst in Q1 2026/27 um 4,9%

Nettoumsatz der HORNBACH Gruppe in Q1 2026/27 um 4,9% auf 2,0 Mrd. EUR gestiegen

Marktanteile in Deutschland und Europa in den ersten Monaten des Kalenderjahrs 2026 weiter ausgebaut

Neuer Bau- und Gartenmarkt in Trnava (Slowakei) eröffnet – 2 weitere Neueröffnungen in 2026/27 geplant

Rohertrag (+4,0%) kompensierte die erwarteten Kostensteigerungen weitgehend; bereinigtes EBIT mit 161,0 Mio. EUR (-0,5%) nahezu auf Vorjahresniveau

Ausblick 2026/27: Prognose für das Gesamtjahr bei anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten bestätigt

Tabelle 1: Kennzahlen HORNBACH Gruppe

Q1 2026/27: 1. März 2026 bis 31. Mai 2026

(in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) Q1 2026/27 Q1 2025/26 ± in % Nettoumsatz 2.002,4 1.909,2 4,9 davon Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG 1.896,8 1.810,9 4,7 - Deutschland 885,3 870,0 1,8 - Übriges Europa 1.011,5 940,9 7,5 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG)1) 2,8% 3,4% davon Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH 105,4 98,7 6,8 Rohertrag 699,9 672,8 4,0 Handelsspanne (in % vom Nettoumsatz) 35,0% 35,2% EBIT 161,0 162,6 -1,0 Bereinigtes EBIT2) 161,0 161,7 -0,5 Bereinigte EBIT-Marge 8,0% 8,5% Konzernergebnis vor Steuern 140,7 148,8 -5,4 Konzernjahresüberschuss vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 104,2 110,5 -5,7 Ergebnis je HORNBACH Holding Aktie (unverwässert/verwässert in EUR) 6,24 6,62 -5,7 Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) 56,0 47,7 17,4

1) ohne Währungseffekte; enthält den Umsatz aller Märkte, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, sowie den Umsatz der Online-Shops

2) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge, z. B. Wertminderungen von Vermögenswerten, Erträge aus der Veräußerung von Immobilien, Erträge aus Zuschreibungen von in Vorjahren wertgeminderten Vermögenswerten

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet.

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 19. Juni 2026.

Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern; ISIN: DE0006083405) erzielte im ersten Quartal (Q1) 2026/27 (1. März bis 31. Mai 2026) einen Umsatzanstieg von 4,9% auf 2,0 Mrd. EUR. Hierzu trug insbesondere die starke Entwicklung der Bau- und Gartenmärkte im europäischen Ausland bei. Insgesamt entwickelte sich HORNBACH besser als die DIY-Branche und baute seine Marktanteile weiter aus. Das bereinigte EBIT lag in Q1 2026/27 mit 161,0 Mio. EUR (-0,5% bzw. -0,7 Mio. EUR) nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

„HORNBACH hat im ersten Quartal ein erfreuliches Wachstum erzielt – trotz eines herausfordernden Konsumumfelds und der anspruchsvollen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr. Dabei profitieren wir zunehmend von einer starken europäischen Aufstellung. In den Niederlanden, in Tschechien und in der Slowakei verzeichneten wir eine besonders hohe Kundennachfrage, was sich auch in der dynamischen Umsatzentwicklung unseres Europageschäfts widerspiegelt. Mit neuen Standorten wie in Trnava, Slowakei, und weiteren geplanten Expansionen bauen wir unsere Marktposition in diesen attraktiven Wachstumsmärkten konsequent aus“, sagt Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG.

Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG, kommentiert: „HORNBACH zeigt sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld widerstandsfähig. Wir gewinnen weiter Marktanteile in Deutschland und Europa und profitieren von der Stärke unseres Geschäftsmodells. Mit unserer klaren Fokussierung auf den Kundennutzen und dem konsequenten Dauertiefpreisversprechen schaffen wir Orientierung und Vertrauen. Im Hinblick auf unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026/27 sind wir nach dem ersten Quartal auf einem guten Weg.“

HORNBACH Baumarkt steigert Umsatz und gewinnt weiter Marktanteile

Die Nettoumsätze des größten operativen Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt AG wuchsen in Q1 2026/27 um 4,7% auf 1,9 Mrd. EUR (Q1 2025/26: 1,8 Mrd. EUR), wovon 13,6% auf den Onlinehandel (inkl. Click & Collect) entfielen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Online-Umsatz in Q1 2026/27 um 9,0% auf 257,5 Mio. EUR (Q1 2025/26: 236,3 Mio. EUR). Flächen- und währungsbereinigt erhöhte sich der Umsatz um 2,8%. Im Zeitraum Januar bis April 2026 steigerte HORNBACH Baumarkt seine Marktanteile (GfK3)) erfolgreich auf 16,1% in Deutschland (2025: 15,6%), auf 30,4% in den Niederlanden (2025: 29,7%), auf 18,1% in Österreich (2025: 17,9%), auf 15,5% in der Schweiz (2025: 14,9%) und auf 40,1% in Tschechien (2025: 38,6%). In Q1 2026/27 wurde ein neuer Bau- und Gartenmarkt in Trnava (Slowakei) eröffnet. Im laufenden Geschäftsjahr sind darüber hinaus Neueröffnungen eines Bau- und Gartenmarktes in Graz (Österreich) und eines Fachmarkts für Bodenbeläge in Beuningen (Niederlande) geplant.

Bereinigtes EBIT nahezu auf Vorjahresniveau – Rohertrag kompensiert gestiegene Kosten

Mit 161,0 Mio. EUR (-0,5% bzw. -0,7 Mio. EUR) lag das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe in Q1 2026/27 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (Q1 2025/26: 161,7 Mio. EUR). Die bereinigte EBIT-Marge belief sich auf 8,0% (Q1 2025/26: 8,5%). Die Ergebnisentwicklung war weiterhin beeinträchtigt durch gestiegene Personalkosten (+5,5%), die hauptsächlich auf expansionsbedingten Personalaufbau zurückzuführen waren. Hinzu kamen höhere Betriebs- und Sachkosten, vor allem für Instandhaltung und IT-Infrastruktur. Die Handelsspanne lag mit 35,0% leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals (Q1 2025/26: 35,2%). Das Rohertragswachstum (+4,0%) konnte die höheren Kosten sowie das rückläufige sonstige Ergebnis nahezu kompensieren. In Q1 2026/27 gab es keine nicht-operativen Ergebniseffekte. Das bereinigte EBIT entspricht damit dem EBIT.

Jahresüberschuss leicht rückläufig – Investitionen gestiegen

Der Jahresüberschuss ging in Q1 2026/27 um 6,3 Mio. EUR auf 104,2 Mio. EUR zurück (Q1 2025/26: 110,5 Mio. EUR). Dies resultiert im Wesentlichen aus höheren Zinsaufwänden und negativen Währungseffekten, die das Finanzergebnis um 6,4 Mio. EUR auf -20,2 Mio. EUR verminderten (Q1 2025/26: -13,8 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie der HORNBACH Holding belief sich auf 6,24 EUR (Q1 2025/26: 6,62 EUR).

Der operative Cashflow stieg in Q1 2026/27 auf 198,9 Mio. EUR (Q1 2025/26: 192,0 Mio. EUR). Die Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) lagen aufgrund der weiteren Expansion im bestehenden Geschäftsgebiet sowie der Erschließung von Serbien als neues Land mit 56,0 Mio. EUR (Q1 2025/26: 47,7 Mio. EUR) erwartungsgemäß über dem Vorjahresniveau. Der Free Cashflow belief sich damit auf 143,0 Mio. EUR (Q1 2025/26: 147,4 Mio. EUR).

Gesamtjahresprognose 2026/27 bestätigt

HORNBACH bestätigt die am 19. Mai 2026 veröffentlichte Prognose. Im Geschäftsjahr 2026/27 rechnet die HORNBACH Gruppe mit einem Nettoumsatz auf oder leicht über4) dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 (6,4 Mrd. EUR) sowie mit einem bereinigten EBIT in etwa auf4) dem Niveau des Geschäftsjahres 2025/26 (264,7 Mio. EUR).

Die Prognose reflektiert einerseits das geplante Umsatzwachstum durch neue Märkte, auf bestehender Fläche und im Onlinehandel sowie andererseits den möglichen Einfluss geopolitischer Entwicklungen auf Umsatz und Rohertrag. Zudem wird auch im weiteren Jahresverlauf ein moderater Kostenanstieg erwartet, dessen Ausmaß unter anderem von den laufenden Tarifverhandlungen im deutschen Einzelhandel abhängt.

Tabelle 2: Weitere Kennzahlen HORNBACH Gruppe

31. Mai 2026 28. Februar 2026 ± Anzahl der HORNBACH Baumarkt-Filialen5) 177 176 +1 Verkaufsfläche (HORNBACH Baumarkt) nach BHB (in T qm)6) 2.133 2.118 +0,7% Anzahl der HORNBACH Baustoff Union GmbH Niederlassungen 39 39 ±0 Anzahl Beschäftigte7) 25.927 25.514 +1,6%

3) GfK-Definition: Bau- und Gartenmärkte größer als 1.000 qm; Daten verfügbar für Deutschland, Niederlande, Österreich, Schweiz und Tschechischen

4) Für qualifiziert-komparative Prognosen gilt folgende unternehmenseigene Definition:

Umsatz: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -2 % bis +2 % | „Leicht“ = >+/-2 % bis +/-6 % | „Deutlich“ = >+/-6 %

bereinigtes EBIT: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -5 % bis +5 % | „Leicht“ = >+/-5 % bis +/-12 % | „Deutlich“ = >+/-12 %

5) davon 174 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte und drei Bodenhaus Fachmärkte

6) Verkaufsfläche BHB: Geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-in (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25%

7)Mitarbeiterzahl zum Bilanz-Stichtag 31. Mai, einschließlich passiver Beschäftigungsverhältnisse

Hinweis

Der Quartalsmitteilung des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns für Q1 2026/27 ist online verfügbar unter: www.hornbach-holding.de .

Eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (Englisch) findet heute um 8:30 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist über den folgenden Link verfügbar:

https://www.appairtime.com/event/56dcccc4-86dc-4bf2-99f9-68439bece47c

Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website.

Über die HORNBACH Gruppe

Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiges, familiengeführtes Einzelhandelsunternehmen unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 177 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte, Stand 19. Juni 2026) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Mit der Expansion nach Serbien wird derzeit das zehnte Land erschlossen. Zur Gruppe gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union GmbH, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 39 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für die Gruppe Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2025/26 (Bilanzstichtag: 28. Februar 2026) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,4 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. HORNBACH beschäftigt rund 25.500 Mitarbeitende.

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